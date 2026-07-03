男砸50萬投資捕撈櫻花蝦 出海9趟只賺2萬多「賠錢」告詐欺

張姓男子花50萬投資好友捕撈櫻花蝦卻未見回報，懷疑遭騙提告，法官審理後，發現漁船確實有出海，但漁獲只賺2萬元，扣除漁工和油錢幾乎沒賺錢，認為雙方是屬於民事糾紛，判決兩名友人無罪。

判決指出，2023年3月，李姓男子向張姓男子遊說，聲稱4至7月正值櫻花蝦季節，他有朋友在宜蘭開船，若撈捕櫻花蝦後載回東港加工販售，每趟利潤可達1萬5千至2萬元，張男心動之下於4月10日匯款50萬元投資。

但張男投資後卻未見回報，在LINE群組要求李男拍攝出海捕撈過程，卻屢遭對方以「海象不佳」、「漁獲不好」推託，同年5月初左右向李男明這件投資都沒有進展，想要退回50萬元資金李男卻失聯。

張男不滿，質疑李男聯手欺詐他投資，氣得提告，檢方偵結後依詐欺取財罪將李男和阿豪起訴。

高雄地方法院審理時，被告的兩名李姓男子喊冤，稱他們確實有出海，只是剛好船長重傷住院且漁獲慘淡，才沒有分紅。

法官調閱海巡署進出港紀錄及宜蘭頭城區漁會交易明細，證實該船在4、5月間確實出海9趟，因天候影響，全部櫻花蝦公開拍賣所得僅有「2萬2310元」，連付1萬多元的油錢與漁工薪水都不夠。

法官認定，李男等人確實有出海捕撈，後續因天候、運氣導致虧損無從分潤，屬民事債務不履行的投資風險，難認主觀上有詐欺意圖，因此判決兩人無罪，可上訴。