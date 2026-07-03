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退休刑警近距離開槍殺人…他哽咽認罪賠800萬 判12年半、5年10月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典因土方利益糾紛，4年前近距離開槍殺死張姓男子，一審依殺人罪判處無期徒刑，二審改依殺人罪判刑12年6月、非法持有非制式手槍罪判5年10月，併科罰金4萬元。案件上訴，最高法院駁回上訴而定讞，未來將由檢方聲請定應執行刑。

侯宏典與綽號「包仔」的張姓男子素有嫌隙，2022年1月5日晚間張到侯的住處挑釁嗆聲，更一度取出疑似槍枝的器物示威。張離去後，侯隨即以電話聯繫友人前來助勢，前往張的住處、指定談判的涵洞找人未果，改至某土地公廟泡茶聊天。

張當天晚間11時許，和友人開車行經土地公廟，赫然發現侯宏典等人，張先對空鳴槍嗆聲「來啊」，雙方爆發槍戰，侯見張開車接近，持槍近距離對右前座開槍，子彈貫穿右前座車窗後，擊中張的右前額，張中彈失去意識，送醫宣告不治。

一審認為死者顱底後腦窩處的子彈殘跡，經比對與現場查獲非制式子彈特徵吻合，證人也稱槍枝為侯宏典持用，也與行車紀錄器內容大致相符，依殺人罪判侯無期徒刑，褫奪公權終身，另非法持有非制式手槍罪判6年，併科罰金5萬元，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金5萬元。

二審審理期間，侯宏典哽咽認罪，表示他已經賣掉房子支付和解金，希望可以息事寧人，並稱自己已快60歲，盼可以盡快服完刑期，回到社會與家人好好生活，請求法院輕判。

二審考量他自白犯罪，並以800萬元和張的家屬達成和解，且履行完畢，依殺人罪改判12年6月徒刑、持有非制式手槍罪判5年10月徒刑，併科罰金4萬元。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

侯宏典。圖／聯合報系資料照
侯宏典。圖／聯合報系資料照

嘉縣警局朴子分局退休偵查佐侯宏典（中）。圖／聯合報系資料照
嘉縣警局朴子分局退休偵查佐侯宏典（中）。圖／聯合報系資料照

殺人 槍枝

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