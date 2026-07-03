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趁中午休息營區寢室內玩「妞妞」 陸軍8名二兵各處罰金1萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

湯姓等8名二兵於去年9月23日在陸軍步兵第203旅官田營區受訓，趁中午休息空檔在寢室內以撲克牌玩「妞妞」，每次以1元或5元為賭注，正當玩得不可開交時，被巡查的士官長發現而送辦，湯等人說，賭金僅1元至5元而已，法官認湯等8人在營區賭博罪各處罰金1萬元。

據調查，湯姓、鄭姓、張姓、詹姓、許姓、陳姓及2名黃姓二兵共8人已陸續分發至陸軍、海巡署、澎防部等不同單位服役。案經通報台南憲兵隊處理，湯等人於憲詢時均坦承不諱，並有陸軍步兵第203旅案件報告，憲兵隊扣押筆錄及撲克牌等物品佐證。

檢方認湯等8人所為均犯陸海空軍刑法中營區賭博罪嫌，事證明確，並向台南地院聲請簡易判決。

台南地院審酌，湯等8人不思循正途賺取所需，竟於營區內共同賭博財物行為，除助長投機風氣外，更敗壞軍紀，侵蝕部隊戰力，所為很不應該；惟念8人犯後均已知坦承犯行、態度尚可，且其賭金極小等一切情狀，認湯等8人均犯陸海空軍刑法在營區賭博罪處罰金1萬元，可上訴。

台南地院審酌，湯等8人竟於營區內共同賭博財物行為，除助長投機風氣外，更敗壞軍紀，侵蝕部隊戰力，認湯等8人均犯在營區賭博罪處罰金1萬元。聯合報系資料照
台南地院審酌，湯等8人竟於營區內共同賭博財物行為，除助長投機風氣外，更敗壞軍紀，侵蝕部隊戰力，認湯等8人均犯在營區賭博罪處罰金1萬元。聯合報系資料照

陸軍 憲兵 賭博

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