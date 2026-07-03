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誠新集團涉挪用綠能公司資金 6人收押、1人交保
南檢偵辦誠新集團或旗下公司實質負責人、重要幹部涉挪用集團內某綠能公司資金，6月29日起陸續發動2波搜索共傳訊24人，訊後聲押7人，台南地院裁定6人羈押禁見、1人交保。
台南地檢署今天指出，南檢6月29日指揮台南警調至台北市等14處搜索及扣押證物，傳喚被告及證人共15人，訊後認定陳姓、劉姓、鄭姓及2名李姓被告5人，涉嫌利用擔任誠新集團或旗下公司實質負責人、重要幹部身分，挪用集團內某綠能公司資金。
南檢以陳姓等5人涉犯背信、詐欺、洗錢、侵占、商業會計法及銀行法等罪，嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，6月30日凌晨當庭逮捕，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准。
南檢7月1日再執行第2波搜索11處及傳喚其餘同集團公司人員與往來廠商共9人，昨天凌晨當庭逮捕邱姓及康姓被告2人，向台南地院聲請羈押禁見，地院裁定邱姓被告羈押禁見、康姓被告以新台幣10萬元交保及限制住居。
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