快訊

畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

手機搜答案等於人在發呆 日本實驗揭大腦陷阱防變笨

聽新聞
0:00 / 0:00

擁多筆房產卻欠費逾6500萬 前餐飲集團負責人遭管收

中央社／ 台北3日電

行政執行署台北分署今天表示，曾開設知名連鎖燒肉餐飲集團的王姓男子，滯欠97年度綜合所得稅、營業稅等逾6500萬元，多年規避執行拒不繳納，台北分署二度聲請管收終獲法院裁准。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿表示，王男對餐飲事業採取「假倒閉、真脫產」策略，將資金轉入不動產市場。他雖自稱經濟拮据，卻於欠稅後頻繁購買不動產，更曾一次以新台幣2億餘元整批購入大台北精華地段33筆建物，並約定享有任意指定登記名義人權利，至今仍實際管領多筆房產

此外，王男另支付100萬元借用友人名義登記中山區多筆房產，自承因官司纏身不便使用自己名義才出此避法手段。

台北分署表示，王男除計劃性結清名下44個帳戶，並利用前妻、現任女友及姊妹、員工等人頭帳戶調度資金，並承租高額租金住所，且短短一年半內密集出境8次，前往北海道、上海、瑞士、杜拜等地，實際消費水準與他所稱經濟困窘說法顯不相符。

根據新聞稿，台北分署清查王男歷年利用親友人頭隱匿資產的證據，整理700餘頁卷證，於去年9月間初次聲請管收遭駁回，提起抗告後台灣高等法院裁定發回更審，更主動彙整清單條列王男隱匿各筆房產所涉民刑事案件。

審理中王男雖以所有權人實體爭議及突發「心絞痛」為由主張不應管收，但台北地方法院主動函查台大醫院確認他體況穩定，於今年6月間當庭裁准管收，並即解送管收所執行。

台北分署嚴正呼籲，民眾應誠實面對公法上金錢給付義務，切勿抱持僥倖心理採取隱匿財產、惡意脫產等違法行徑；台北分署將持續針對惡意欠稅的義務人採取拘提、管收等執行手段，確保國家債權並實現社會公平正義。

房產 法務部

延伸閱讀

台糖撤回聲請 吳乃仁管收12天獲釋

【重磅快評】台糖撤回管收吳乃仁 追償1.7億還剩多少決心？

吳乃仁管收12天 赤裸裸政治放水

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

相關新聞

媽才過世房產怎變哥的？桃園女為遺產開撕怒告兄長...卻踢鐵板

桃園劉姓女子怒控哥哥在雙親相繼過世後，盜領存款逾129萬元，還趁母親病重之際將房產過戶到自己名下，涉嫌侵占、偽造文書，卻因不服檢方不起訴處分而向法院聲請提起自訴；桃園地院審理認定，哥哥提款是為照顧住院的母親及處理後事，房產移轉也獲母同意，裁定駁回聲請，不得抗告。

房仲毒駕撞死機車騎士 母泣「傷口走過兩次春夏秋冬」士林地院判8年半

新北市39歲李姓房仲2024年開車吸食含有依托咪酯的電子煙毒駕，在淡水區失控連撞3名機車騎士，造成年僅22歲的陳姓騎士傷重不治。審理期間家屬淚灑法庭，希望法官判處最重10年有期徒刑，士林地院國民法庭今認定李男犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判有期徒刑8年6月。

男砸50萬投資捕撈櫻花蝦 出海9趟只賺2萬多「賠錢」告詐欺

張姓男子花50萬投資好友捕撈櫻花蝦卻未見回報，懷疑遭騙提告，法官審理後，發現漁船確實有出海，但漁獲只賺2萬元，扣除漁工和油錢幾乎沒賺錢，認為雙方是屬於民事糾紛，判決兩名友人無罪。

退休刑警近距離開槍殺人...他哽咽認罪賠800萬 判12年半、5年10月定讞

嘉義縣朴子警分局退休刑警侯宏典因土方利益糾紛，4年前近距離開槍殺死張姓男子，一審依殺人罪判處無期徒刑，二審改依殺人罪判刑12年6月、非法持有非制式手槍罪判5年10月，併科罰金4萬元。案件上訴，最高法院駁回上訴而定讞，未來將由檢方聲請定應執行刑。

在家飼養保育類豬鼻龜 飼主上網兜售遭判刑6個月

高雄市一名黃姓男子因將二級保育類野生動物「豬鼻龜」飼養於住處水族箱，後在LINE的水族買賣群組公開兜售，卻遭民眾檢舉，被認定觸犯野生動物保育法，法官依意圖販賣保育類野生動物罪，判他有期徒刑6月，並向公庫支付4萬元。

趁中午休息營區寢室內玩「妞妞」 陸軍8名二兵各處罰金1萬元

湯姓等8名二兵於去年9月23日在陸軍步兵第203旅官田營區受訓，趁中午休息空檔在寢室內以撲克牌玩「妞妞」，每次以1元或5元為賭注，正當玩得不可開交時，被巡查的士官長發現而送辦，湯等人說，賭金僅1元至5元而已，法官認湯等8人在營區賭博罪各處罰金1萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。