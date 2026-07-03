擁多筆房產卻欠費逾6500萬 前餐飲集團負責人遭管收

行政執行署台北分署今天表示，曾開設知名連鎖燒肉餐飲集團的王姓男子，滯欠97年度綜合所得稅、營業稅等逾6500萬元，多年規避執行拒不繳納，台北分署二度聲請管收終獲法院裁准。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿表示，王男對餐飲事業採取「假倒閉、真脫產」策略，將資金轉入不動產市場。他雖自稱經濟拮据，卻於欠稅後頻繁購買不動產，更曾一次以新台幣2億餘元整批購入大台北精華地段33筆建物，並約定享有任意指定登記名義人權利，至今仍實際管領多筆房產。

此外，王男另支付100萬元借用友人名義登記中山區多筆房產，自承因官司纏身不便使用自己名義才出此避法手段。

台北分署表示，王男除計劃性結清名下44個帳戶，並利用前妻、現任女友及姊妹、員工等人頭帳戶調度資金，並承租高額租金住所，且短短一年半內密集出境8次，前往北海道、上海、瑞士、杜拜等地，實際消費水準與他所稱經濟困窘說法顯不相符。

根據新聞稿，台北分署清查王男歷年利用親友人頭隱匿資產的證據，整理700餘頁卷證，於去年9月間初次聲請管收遭駁回，提起抗告後台灣高等法院裁定發回更審，更主動彙整清單條列王男隱匿各筆房產所涉民刑事案件。

審理中王男雖以所有權人實體爭議及突發「心絞痛」為由主張不應管收，但台北地方法院主動函查台大醫院確認他體況穩定，於今年6月間當庭裁准管收，並即解送管收所執行。

台北分署嚴正呼籲，民眾應誠實面對公法上金錢給付義務，切勿抱持僥倖心理採取隱匿財產、惡意脫產等違法行徑；台北分署將持續針對惡意欠稅的義務人採取拘提、管收等執行手段，確保國家債權並實現社會公平正義。