誠新綠能爆積欠包商逾10億 台南檢調警兩波搜索6人遭收押

台積電的綠能供應商誠新綠能爆出積欠承包商工程款逾10億元，致部分案場停工，受害廠商組成自救會，質疑資金流向不明，台南檢調警陸續發動兩波搜索行動，分赴台北等25處搜索，傳喚陳姓實質負責人、幹部及廠商等24人，經複訊認陳等6人涉背信等罪嫌重大及串證之虞聲押獲准。

台南地檢署指出，檢警調專案小組陸續發動二波搜索行動，上月29日第一波至台北市等14處執行搜索，並扣押相關證物，傳喚被告及證人共15人。

經檢察官訊問後，認陳姓、劉姓、鄭姓及2名李姓被告等共5人，涉嫌利用他們分別擔任誠新集團或旗下公司實質負責人或重要幹部身分，非法挪用集團內資金，涉犯背信、詐欺、洗錢、侵占罪、商業會計法及銀行法等嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，30日凌晨當庭逮捕陳等5人，向法院聲押禁見獲准。

隨後，專案小組於7月1日再接續執行第二波搜索11處，及傳喚其餘同集團公司人員與往來廠商共9人，昨日凌晨也當庭逮捕邱姓及康姓被告2人，向法院聲請羈押禁見，經法院裁定邱羈押禁見、康則以10萬元及限制住居。