欠停車費等249案逾8萬 士林分署扣車隔日繳清

行政執行署士林分署今天表示，曾姓義務人因積欠停車費等遭裁罰共249案、累計欠款8萬餘元。士林分署透過停車格收費系統查獲曾女座車並查扣，翌日曾女即繳清欠款，車輛免於法拍。

士林分署發布新聞稿表示，配合法務部行政執行署推動「交通專案」執法政策，強力執行交通違規裁罰案件，以落實交通正義及改善道安。

根據新聞稿，台北市曾姓義務人於民國107年至108年間，屢次於市區收費路段停車及國道行駛，卻未依規定繳納停車費及通行費遭裁罰；另因超速、違規停車等交通違規罰鍰等合計249案，累計欠款逾新台幣8萬元。

士林分署受理案件後，旋即對曾女存款等財產執行，但僅徵起數千元；數次通知義務人到場清償，也僅繳納數千元，其餘欠款仍遲未履行。

士林分署與台北市停車管理工程處合作，於今年6月30日透過路邊停車格收費系統比對車牌號碼，發現義務人名下白色車輛停放在北投區某路邊停車格後，執行人員趕赴現場，依法進行查封並執行拖吊；曾女為保住愛車，翌日即親至士林分署一次繳清8萬餘元欠款，車輛才免於進入法拍程序。

士林分署呼籲，民眾應誠實繳納各項公法上義務，切勿置之不理，於移送執行後應積極面對，主動向分署報告財產狀況、清繳欠款或辦理分期繳納，以免財產遭查扣執行、限制出境或拘提管收等強制措施。