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豆花店藏賄選紅包！桃園農會代表選舉爆買票 候選人證據不足獲無罪

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園區農會去年舉行第20屆會員代表選舉時驚爆賄選！參選中正小組會員代表的李姓候選人被控透過柯姓前里長友人，紅包裝著6000元和競選名片向開豆花店老闆李婦買票，桃園地院審理後，依農會法將柯判刑3個月、收賄的李婦判刑2個月、緩刑2年；李姓候選人證據不足獲判無罪。

判決內容指出，現年79歲的李姓男子於2025年間，登記參選桃園區農會第20屆中正小組會員代表，由於該屆選舉為7人爭奪5個名額，競爭相當激烈，李翁的65歲柯姓友人，因感念李翁過去在他參選桃園區文中里長時，曾大力助選，為了幫李翁拉票，竟動起歪歪腦筋。

去年2月15日選舉日前某天下午，柯男私下準備一個裝有6000元現金與李翁競選名片的紅包，隻身前往具有農會會員投票權資格的75歲李姓婦人所開設的豆花店內，當場在店面與廚房的走道間，將紅包遞給李婦，口頭請託「拜託支持一下李某某」，李鄧寶玉明知這是賄選對價卻仍收下並允諾投票。

調查局桃園市調查處接獲情資後展開追查，在發動搜索後，當場扣得關鍵的6000元賄款，檢方偵查時，柯男與李婦均坦承犯行，檢方認定李翁與柯男共謀賄選，於是將李翁等三人一併依違反農會法提起公訴。

案件移送桃園地方法院審理後，涉嫌行賄的柯男卻在法院開庭時翻供；在調查局時，先聲稱紅包是李翁親自騎紅色機車送來交代轉交的，隨後在法院準備程序時又改口稱「不清楚，是不是兒子給的過年紅包、沒有要買票」 ，最後在審理時又承認犯罪 ，說詞反覆並充滿重大瑕疵 。

法官審酌，若李翁真的有意賄選，按照往常應準備數個紅包分送，不可能只單獨獨厚李婦一人，這與一般買票常理不符；雖然檢方提出兩人之間曾傳送「這些錢吞下肚了嗎」的簡訊，但因兩人私下另有農會選舉檢舉獎金與土地仲介費的財務糾紛，無法直接佐證為賄款 。

合議庭審酌，雖然柯男、李婦兩人收受賄款事實明確，但檢方提出的證據，尚無法達到讓一般人確信「李翁有共謀或出資賄選」的毫無合理懷疑程度 。基於無罪推定原則，判決李翁無罪。

桃園市桃園區農會會員代表選舉，李姓候選人被控買票，桃園地院審結，依農會法將送紅包的柯男與收賄的李婦分別判處三月、二月徒刑，李婦繳回犯罪所得另獲緩刑，候選人李翁則獲判無罪。圖為桃園市農會選舉場地／桃市農業局提供
桃園市桃園區農會會員代表選舉，李姓候選人被控買票，桃園地院審結，依農會法將送紅包的柯男與收賄的李婦分別判處三月、二月徒刑，李婦繳回犯罪所得另獲緩刑，候選人李翁則獲判無罪。圖為桃園市農會選舉場地／桃市農業局提供

賄選 豆花 農會

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