台中男頂樓放飛「燒仙草」燒毀隔壁鄰居家 判4年刑

台中林姓男子因噪音問題和隔壁蔡姓鄰居有糾紛，竟趁一早6點多將大量「乾燥仙草」丟到蔡家頂樓加蓋陽台，再點燃手中一把仙草任其隨風飄散，隨即釀蔡家頂樓起火幸無人傷亡；法院認為林主觀有放火犯意，依犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪判他4年徒刑，可上訴。

檢警調查，林男和蔡姓鄰居相處不睦，林2025年1月4日一早6點多將家中寄放的乾燥仙草搬到頂樓前側，再將大量乾燥仙草丟往一旁蔡姓鄰居家的頂樓加蓋陽台，自己站在陽台、隔壁戶鄰街處，手持仙草並以打火機引燃，乘風勢放開任其飛往鄰居家。

結果蔡姓鄰居家頂樓加蓋遭乾燥仙草引燃，火勢釀烤漆浪板燻黑、旅充玻璃燒破，樓地板也燻黑剝落，所幸蔡家人聽聞吵鬧聲、聞到異味，上樓才看才驚覺起火，消防人員趕赴現場撲滅才未釀嚴重災情。

台中地院審理時，林男矢口否認犯行，辯稱「不知道點燃乾燥仙草會飛過去」，他不是故意要燒毀隔壁的屋子，沒有那個想法存在。

中院根據林男歷次證詞，認為他是主動將乾燥仙草從自家住宅頂樓後方房間，搬到頂樓前側，再將大量乾燥仙草丟至受災住宅頂樓陽台，並持打火機點燃，任燃燒中的仙草飛散才起火，過程「並非一時不慎」而引燃，且林選在人煙稀少的清晨，將仙草點燃後就離去，是明知而故意為之。

中院審酌，林和蔡姓鄰居先前就因噪音問題有糾紛，林的行為主觀上顯有放火犯意，所幸未使住宅主結構等喪失效用，應屬未遂。

中院考量林男危及他人生命，犯後否認、沒有和解，依犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判他有期徒刑4年。