猛拉圍巾12秒...男友昏厥後仰摔死 台中酒店女經理判3年6月

台中馬姓酒店女經理和同居多年的林姓男友爭吵，竟猛拉他圍巾12秒勒昏林，釀對方後仰撞摔倒、撞擊後腦昏迷隔天死亡，馬女辯稱「真的不是故意的」，聲請不行國民參審，台中地院考量被害家屬無意見，轉軌改一般程序後，依傷害致人於死罪判馬女3年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，馬女（59歲）和林男交往超過13年，2025年2月9日晚上8點多2人在東區的社區大廳爭吵，馬氣憤下用雙手拉緊林的圍巾長達12秒，林因而昏厥倒地撞到後腦。警方當時獲報到場，林因恢復意識、拒絕送醫，更表示不用警方協助，隨即和馬上樓休息。

未料當晚11點多，林後腦傷勢惡化陷入昏迷，馬女趕緊請社區警衛協助叫救護車，林送醫隔天仍死亡，經查顱骨、頸椎骨折及腦出血；警方經醫院轉報，再調閱社區監視器發現馬有出手拉圍巾才釀意外，檢方偵結依傷害致死罪嫌起訴，全案依法由國民法官審理。

台中地院開庭時，馬女全認罪，但表示「真的不是故意的」，並稱林男酗酒2、3天，一直盧她，但2人已同居13、14年，實在是一時失手。馬也聲請不行國民參審，主張本案事出有因發生憾事，和任意殺人不同，非國民高度關注案件，被害家屬也能體會她辛苦，一再表示不願提告、求償。

檢察官表示，經詢問後被害家屬表示對於改行通常程序沒有意見， 偵查中也表明不向馬求償。

中院認為，被害家屬既表示對程序沒有意見， 本案通常程序審判，應符合被害家屬期望，裁定本案不行國民參審，改由一般程序審理後依傷害致人於死罪，判馬女有期徒刑3年6月。