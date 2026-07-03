快訊

川普再點名台灣！稱拿走100%業務 放話卸任前美國掌握60%晶片產能

媽才過世房產怎變哥的？桃園女為遺產開撕怒告兄長...卻踢鐵板

巴威恐以強颱接近台灣！專家驚喊「恐怖的怪獸」：size相當大

聽新聞
0:00 / 0:00

媽才過世房產怎變哥的？桃園女為遺產開撕怒告兄長...卻踢鐵板

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園劉姓女子怒控哥哥在雙親相繼過世後，盜領存款逾129萬元，還趁母親病重之際將房產過戶到自己名下，涉嫌侵占、偽造文書，卻因不服檢方不起訴處分而向法院聲請提起自訴；桃園地院審理認定，哥哥提款是為照顧住院的母親及處理後事，房產移轉也獲母同意，裁定駁回聲請，不得抗告。

劉女指控，父親於2018年8月8日、母親於2023年6月12日先後過世後，父母名下存款及不動產都屬全體繼承人公同共有，哥哥卻未經其他繼承人同意，竟私自處分遺產，因此提出刑事告訴。

她說，哥哥在父親過世20天後開始，於2018年8月28日至12月24日間，持父親郵局提款卡陸續提領存款7萬1000元占為己有；又在2021年11月1日至2023年8月31日間，自母親郵局帳戶陸續提領122萬787元，合計提款金額超過129萬元；她認為，這些錢都屬遺產，哥哥未經全體繼承人同意即提領，已涉及侵占。

她又指控，哥哥趁母親病重期間，以贈與名義，將位於桃園市龜山區的房產辦理過戶，2023年6月15日完成所有權移轉登記，將房屋直接登記在哥哥自己名下，涉嫌行使偽造私文書，導致其他繼承人的繼承權益受損。

檢方偵查時，哥哥否認犯罪，表示父親過世後，提款卡已交由母親保管，帳戶內的7萬1000元是誰領的，他沒印象；至於母親帳戶122萬餘元，則是母親在2021年間住院時，交給他提款卡及密碼，並授權代為提領，用於支付住院醫療、看護、生活及喪葬等各項費用。

哥哥也提出住院醫療收據、看護費、殯葬費、法會、生命會館等支出資料，證明至少已有54萬6994元可供核對，並強調仍有許多生活開銷及照護費用沒有留下單據。

哥哥說明，母親自2021年11月起住院近兩年，直到2023年過世，一直都是他獨自照顧，妹妹長年旅居國外，自2021年8月後幾乎沒有再與母親聯絡，也沒有共同負擔任何醫療、生活或喪葬費用，因此由他代為管理資金、支付開銷，全是母親授權。

至於房產過戶部分，母親2021年因主動脈剝離緊急開刀時，擔心自己生命有危險，便交代要將房屋過戶給他，並先簽妥委託書。之後因母親住院無法親自辦理，他透過醫院協助確認母親意願，並由醫師開立重大疾病患者證明書，證明母親當時意識清楚，再持印鑑證明完成贈與及過戶程序，並未偽造文件。

妹妹則質疑，委託書沒日期、格式也不完整，醫師證明書也未載明開立時間，無法證明母親確實同意贈與；她懷疑哥哥可能是在母親過世後才去辦理過戶，因此要求法院調閱印鑑證明及地政登記原始資料，希望證明哥哥涉嫌偽造文書。

桃園地院審理後指出，父親帳戶遭提領，無法排除可能是母親仍在世或其他情形，卷內無積極證據證明提款者就是哥哥；母親帳戶提款部分，哥哥確實提出大量醫療、照護、殯葬等支出資料，加上妹妹長年居住國外，未參與照護，法院認為哥哥主張受母親授權代為支付各項費用，並非毫無依據，也無足夠證據可認定哥哥具有侵占犯意。

法院認為，哥哥提出房產過戶的委託書、重大疾病患者證明書、印鑑證明及地政登記資料，且相關程序均經戶政、地政等機關依法辦理，且根據地政事務所收文戳章顯示，房產移轉申請是在母親2023年6月12日過世當天送件，並非劉女所指控，母親死後才辦理；相關委託書、重大疾病證明及印鑑證明也都符合程序，足證移轉房產確實經過母親同意。

桃園地院最後認定，本案經桃園地檢署偵查不起訴、高檢署駁回再議後，現有卷證仍無法跨越犯罪起訴門檻，檢方處分並無違誤，因此依法裁定駁回妹妹的自訴聲請，全案不得抗告。

劉姓女子長年旅居國外，母親重病期間未聞問，母死返國怒共兄長侵占遺產、房產還涉嫌偽造文書，檢方兩度不起訴，劉女聲請自訴，桃園地院審理認為，哥哥侵占、偽造文書證據不足，裁定駁回劉女聲請，全案不得抗告。記者陳恩惠／攝影
劉姓女子長年旅居國外，母親重病期間未聞問，母死返國怒共兄長侵占遺產、房產還涉嫌偽造文書，檢方兩度不起訴，劉女聲請自訴，桃園地院審理認為，哥哥侵占、偽造文書證據不足，裁定駁回劉女聲請，全案不得抗告。記者陳恩惠／攝影

遺產 房產 桃園

延伸閱讀

控兒不扶養想撤贈討回房產 老父敗訴反揭20年前外遇家暴往事

遺產官司未了！張榮發基金會討10億元 這方控張國煒母親無權「參戰」

31年深情不敵結婚證書！黃大煒過世姊姊發聲明…律師點破未婚女友窘境

桃園逆子棒打、拳毆追打老父 伴屍20天弒父惡行才曝光

相關新聞

媽才過世房產怎變哥的？桃園女為遺產開撕怒告兄長...卻踢鐵板

桃園劉姓女子怒控哥哥在雙親相繼過世後，盜領存款逾129萬元，還趁母親病重之際將房產過戶到自己名下，涉嫌侵占、偽造文書，卻因不服檢方不起訴處分而向法院聲請提起自訴；桃園地院審理認定，哥哥提款是為照顧住院的母親及處理後事，房產移轉也獲母同意，裁定駁回聲請，不得抗告。

「FAFAGO」假充電樁吸金1.9億…檢調第2波搜索 技術長20萬交保

華訊電能利用世貿中心加盟展機會，抑或透過臉書廣告，招攬民眾投資「FAFAGO綠能充電樁」，2年內吸金1.9億，調查局先前搜索約談14人，因化名總裁的「陳建寰」已逃亡，台北地檢署聲押執行長謝博鈞、副總經理張錦珠、財務長吳娉慧3人獲准；檢方昨天發動第2波搜索，拘提技術長黃鐙緯、出納楊岱汶到案，訊後依詐欺罪各以20萬、10萬交保、均限制出境出海。

國小師扯頭髮羞辱女學生 辯情緒一時失控 法官判賠

基隆市某國小女導師將一名女學生叫上講台，在全班學生面前，將學生頭髮以橡皮筋綁成「沖天炮」髮型再用力拉扯，全班哄堂大笑，學生羞辱痛哭，法官判決導師及學校連帶賠償卅七萬餘元。市府教育處回應，該師記小過，也將督導各校落實正向管教。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。