媽才過世房產怎變哥的？桃園女為遺產開撕怒告兄長...卻踢鐵板

桃園劉姓女子怒控哥哥在雙親相繼過世後，盜領存款逾129萬元，還趁母親病重之際將房產過戶到自己名下，涉嫌侵占、偽造文書，卻因不服檢方不起訴處分而向法院聲請提起自訴；桃園地院審理認定，哥哥提款是為照顧住院的母親及處理後事，房產移轉也獲母同意，裁定駁回聲請，不得抗告。

劉女指控，父親於2018年8月8日、母親於2023年6月12日先後過世後，父母名下存款及不動產都屬全體繼承人公同共有，哥哥卻未經其他繼承人同意，竟私自處分遺產，因此提出刑事告訴。

她說，哥哥在父親過世20天後開始，於2018年8月28日至12月24日間，持父親郵局提款卡陸續提領存款7萬1000元占為己有；又在2021年11月1日至2023年8月31日間，自母親郵局帳戶陸續提領122萬787元，合計提款金額超過129萬元；她認為，這些錢都屬遺產，哥哥未經全體繼承人同意即提領，已涉及侵占。

她又指控，哥哥趁母親病重期間，以贈與名義，將位於桃園市龜山區的房產辦理過戶，2023年6月15日完成所有權移轉登記，將房屋直接登記在哥哥自己名下，涉嫌行使偽造私文書，導致其他繼承人的繼承權益受損。

檢方偵查時，哥哥否認犯罪，表示父親過世後，提款卡已交由母親保管，帳戶內的7萬1000元是誰領的，他沒印象；至於母親帳戶122萬餘元，則是母親在2021年間住院時，交給他提款卡及密碼，並授權代為提領，用於支付住院醫療、看護、生活及喪葬等各項費用。

哥哥也提出住院醫療收據、看護費、殯葬費、法會、生命會館等支出資料，證明至少已有54萬6994元可供核對，並強調仍有許多生活開銷及照護費用沒有留下單據。

哥哥說明，母親自2021年11月起住院近兩年，直到2023年過世，一直都是他獨自照顧，妹妹長年旅居國外，自2021年8月後幾乎沒有再與母親聯絡，也沒有共同負擔任何醫療、生活或喪葬費用，因此由他代為管理資金、支付開銷，全是母親授權。

至於房產過戶部分，母親2021年因主動脈剝離緊急開刀時，擔心自己生命有危險，便交代要將房屋過戶給他，並先簽妥委託書。之後因母親住院無法親自辦理，他透過醫院協助確認母親意願，並由醫師開立重大疾病患者證明書，證明母親當時意識清楚，再持印鑑證明完成贈與及過戶程序，並未偽造文件。

妹妹則質疑，委託書沒日期、格式也不完整，醫師證明書也未載明開立時間，無法證明母親確實同意贈與；她懷疑哥哥可能是在母親過世後才去辦理過戶，因此要求法院調閱印鑑證明及地政登記原始資料，希望證明哥哥涉嫌偽造文書。

桃園地院審理後指出，父親帳戶遭提領，無法排除可能是母親仍在世或其他情形，卷內無積極證據證明提款者就是哥哥；母親帳戶提款部分，哥哥確實提出大量醫療、照護、殯葬等支出資料，加上妹妹長年居住國外，未參與照護，法院認為哥哥主張受母親授權代為支付各項費用，並非毫無依據，也無足夠證據可認定哥哥具有侵占犯意。

法院認為，哥哥提出房產過戶的委託書、重大疾病患者證明書、印鑑證明及地政登記資料，且相關程序均經戶政、地政等機關依法辦理，且根據地政事務所收文戳章顯示，房產移轉申請是在母親2023年6月12日過世當天送件，並非劉女所指控，母親死後才辦理；相關委託書、重大疾病證明及印鑑證明也都符合程序，足證移轉房產確實經過母親同意。

桃園地院最後認定，本案經桃園地檢署偵查不起訴、高檢署駁回再議後，現有卷證仍無法跨越犯罪起訴門檻，檢方處分並無違誤，因此依法裁定駁回妹妹的自訴聲請，全案不得抗告。