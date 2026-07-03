「FAFAGO」假充電樁吸金1.9億…檢調第2波搜索 技術長20萬交保

華訊電能利用世貿中心加盟展機會，抑或透過臉書廣告，招攬民眾投資「FAFAGO綠能充電樁」，2年內吸金1.9億，調查局先前搜索約談14人，因化名總裁的「陳建寰」已逃亡，台北地檢署聲押執行長謝博鈞、副總經理張錦珠、財務長吳娉慧3人獲准；檢方昨天發動第2波搜索，拘提技術長黃鐙緯、出納楊岱汶到案，訊後依詐欺罪各以20萬、10萬交保、均限制出境出海。

據調查，謝博鈞等人利用在台北世貿中心、台中及高雄等各地加盟展參機會，向民眾推銷「FAFAGO充電樁」投資案；相關人向投資人誆稱，每投資1個充電樁須30萬元，保證每月最低可獲利3520元，年化報酬率達14.08%，且投資期滿3年，可選擇由華訊公司以7折價格買回充電樁，或選擇繼續投資享有「買二送一」或「買三送二」等不同優惠方案。

直至今年5月間，華訊公司因無力支付投資人每月投資款項，且公司人去樓空，投資人發現受騙，向調查局檢舉提告。檢調統計，全案從2024年3月起迄今，不法吸金逾1.9億餘元。

檢察官蔡佳蒨5月8日指揮調查局北機站等單位，兵分21路搜索華訊電能公司等處所，搜索拘提14人，同案約談的謝博鈞兒子謝易煬、因有異常資金流入其帳戶，檢方諭令80萬交保；業務朱為華、朱為民、柯志忠、會計陳姿儀等10人，分別諭令10至80萬元交保、均限制出境出海。

黃鐙緯、楊岱汶第一波執行未到案，檢調認為2人知悉內部運作，因此拘提到案追查金流。

調查局偵辦「FAFAGO綠能充電樁」假投資真吸金，拘提華訊技術長黃鐙緯，檢方依詐欺罪諭令20萬交保。記者張宏業／攝影