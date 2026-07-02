李威捲入精舍命案獲緩刑定讞...老婆卻得面對二審官司 下周一開庭

蔡姓女會計遭台北市「水月草堂」精舍凌虐致死，本名王江鎮的精舍負責人王薀一審被依傷害致死罪判刑12年，案件上訴審理中，高院定下周一開庭。藝人李威也涉案，因與家屬達成和解，一審判刑李1年10月並宣告緩刑5年，因檢方和李威均未提上訴，李威獲緩刑定讞。

至於李威妻子簡瑀家也與家屬和解，一審被判刑1年8月，宣告緩刑5年，但檢察官有提上訴，因此簡女仍須面對二審官司。

本案被告共13人，精舍「三大護法」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴及信眾吳慧珠、李淵源、姜芃妤、吳傍丹、呂莉芳、黃文琪、李宸宇，一審分別依共犯、幫助犯判1年6月至10年不等徒刑。

檢方起訴，蔡女具會計專長，在精舍內擔任財務組出納，2024年2月下旬起，因王薀認為蔡女協助計算自己的婚後財產數額有誤、致損失數百萬元，且懷疑蔡女傳染新冠肺給幹子昀，又不願配合出家剃度，因此得罪王薀，開始對蔡女進行「研討」。

2024年5月起，蔡女在信徒圍繞下被強迫剃頭，每天需做五體投地的「大禮拜」動作400至500次；2024年7月23日晚間，信眾們先後接獲通知參與「研討」，王江鎮指示蔡女下跪道歉，信眾從旁以拉、壓、踢等方式要她磕頭，蔡女頭臉、身體、四肢多處撞擊地板，體力不支而倒地。

之後，王江鎮先離開現場，信眾將蔡女拖出精舍並甩摔馬路，有人以拉單手方式將蔡女拖到木棧板上，以膠帶固定於推車，再推回精舍。24日凌晨3時，蔡女意識不清，但遲至當天上午10時，信眾才叫救護車將她送醫，蔡女因橫紋肌溶解症而死亡。

一審認為王江鎮是本案宗教團體唯一上師、老師，被信徒、學生尊為「神佛」，卻未理性解決糾紛，且犯後與信眾商議掩飾、說謊，收取手機、刪除對話，雖與被害人家屬和解，但未提出事發經過自白書，依法量刑。

李威、簡瑀家旁觀凌虐過程、出聲附和，也到大門口把風，一審依幫助犯論罪，但考量兩人配合調查，和解條件也已履行完畢，給予緩刑。案件上訴，王江鎮否認犯罪，並向法官表示可以的話請讓他交保，他已經被關押500多天，且已經70歲了，身心都沒辦法再負荷。