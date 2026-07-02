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獨／中院審九州案再現變卦 涉貪警政監林明佐出庭前夕…庭期突取消

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地院密集審理九州博弈案，本周一起連續開庭，就被控洗錢438億元的九州總裁陳政谷等30多名被告辯論，明3日原預計就涉嫌貪汙、洩密的前警政署三線二星警政監林明佐（現改名林康承）繼續開庭，未料中院合議庭取消3日庭期，不排除可能因林病況有異，全案何時審結仍有變數。

林明佐先前主張因罹患惡性脊髓腫瘤，其身體狀況極度不佳，目前仍住院積極治療中，已屬因疾病不能到庭情況，聲請停止審判。

中院函詢義大醫院，院方回覆稱林活動不便需長期臥床，可短暫輪椅輔助，意識清楚、生命現象穩定，有理解能力及口語表達能力，林背部有傷口，目前身體狀況可於公開法庭（多人共同在場）到場接受半日以上庭詢，但須臥床接受庭詢，法院須提供床位空間、臥床設備。

中院審酌，林病情穩定，有理解能力、口語表達能力，應非無法到庭就審及參與法庭活動，況且，林已委任辯護人為其辯護，更足以保障其程序及實體權益，駁回其聲請。

中院同時也通知林明佐7月3日開庭，考量林仍須臥床，審判長表示將替他安排相關動線、合適開庭空間，未料卻傳出7月3日庭期取消，且明天僅有林1名被告需到庭辯論，不排除林健康因素有變卦，再向中院出具醫院證明，合議庭考量後因而取消庭期。

全案源於，台中地檢2024年8月起訴九州案，指控總裁陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元，經起訴、追加起訴陳等一共35人。

中院繫屬後，原承審法官歷經1年仍在準備程序階段，後調動、案件打出，新的合議庭接手後展現結案決心，去年12月首度再開庭，一口氣傳喚35名被告到庭，連同辯護人等近百人出席，今年起再數月經密集審理、證據調查完畢，並排定6月29日起至7月3日，連續辯論5天。

林明佐。聯合報系資料照
林明佐。聯合報系資料照

林明佐 陳政谷 貪汙

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