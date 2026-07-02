精舍命案李威緩刑定讞 檢方對李妻提上訴將開庭

藝人李威、李妻簡瑀家被控北市精舍命案，各判刑1年10月、1年8月，均緩刑5年。李威部分，未上訴已定讞。檢察官針對簡瑀家提上訴。二審高院繼延押主嫌王薀後，6日將開庭。

全案起於，北市警方於民國113年7月24日接獲精舍吳姓女住持報案，稱四維路精舍有女信徒倒臥其內；員警趕赴現場發現，女信徒全身瘀青失去生命跡象，經查身分為蔡姓女子，經法醫解剖研判，蔡女因橫紋肌溶解症而身亡。

台北地檢署依傷害致死、強制、幫助傷害致死等罪嫌起訴王薀（本名王江鎮）、藝人李威等13名被告。一審台北地方法院5月間宣判，依傷害致死罪判王薀12年徒刑；藝人李威、李妻簡瑀家被依幫助犯傷害致人於死罪，各判刑1年10月、1年8月，均緩刑5年。其餘被告判刑1年6月至10年不等。

根據一審判決，王薀以蔡女處理有關夫妻剩餘財產分配訴訟有疏漏等理由，開啟「研討」事宜。蔡女雖表達懺悔之意，向住持吳慧珠下跪磕頭後剃髮出家，王薀仍認不足，在水月草堂研討蔡女。期間蔡女遭信徒撞擊毆打致失去意識，眾人卻延遲多時才叫救護車，但因蔡女無生命跡象而未運送，造成死亡結果。