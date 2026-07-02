檢察「三專生」人事作業開跑 台北地檢署發言人獲推薦

全國一審檢察官輪調二審「三專生」人事作業開跑，法務部檢察官人事審議委員會9位票選檢審委員今召開「會前會」，台北地檢署襄閱主任檢察官、發言人高一書39人獲推薦，明將於正式檢審會追認，再由法務部長圈選其中26人。

票選檢審委員今公告表示，針對通案調動(二審檢察官)名單進行討論，報名二審檢察官（輪調）共41位（缺額26位），推薦1.5倍人選即39位至檢審會審議進行討論，最後經過綜合討論，選出39人名單。

受推薦39人服務機關、姓名、期別是台北地檢的周慶華(33)、台北地檢的戴東麗(34)、台北地檢的程秀蘭(35) 、宜蘭地檢的洪景明(35)、台北地檢的許智評(36) 、彰化分署的郭景銘(36)、台北地檢的蔡名堯(37)、台北地檢的楊淑芬(37)、台北地檢的李進榮(37)。

台北地檢的陳慧玲(38)、台北地檢的張書華(39)、新北地檢的廖先志(39)、新北分署的黃立維(39)、士林地檢的張志明(40)、新北地檢的黃彥琿(40)、橋頭地檢的李奇哲(40)、基隆地檢的王亞樵(40)、花蓮分署的蔡英俊(40)。

台中地檢的陳信郎(41)、台北地檢的黃紋綦(41)、台北地檢的 徐則賢(41)、台中地檢的李毓珮(42) 、高雄地檢的李怡增(42) 、高雄地檢的莊玲如(42) 、彰化地檢的王銘仁(43) 、台南地檢的林朝文(43) 、高雄地檢的林志祐(43) 、橋頭地檢的顏郁山(43) 、士林地檢的王啟旭(43)、台南地檢的周盟翔(43) 。

以及台北地檢的梁光宗(44) 、台北地檢 的黃育仁(44) 、台中地檢的鄭葆琳(44) 、台南地檢的駿逸(44) 、新北地檢的陳旭華(45) 、新北地檢的李超偉(45) 、桃園地檢的黃榮德(45)、台中地檢吳錦龍(46)、台北地檢的高一書(47)。