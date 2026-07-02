高金素梅涉貪答辯方向曝光 檢察官：將犯罪事實推給張俊傑

無黨籍立委高金素梅涉貪起訴，高金的助理張俊傑被控詐領助理費、補助款，偵查中羈押禁見，上月9日移審，裁定以1000萬元交保、施以科技監控；檢方聲請撤銷張的交保處分，指高金對犯罪事實推給張，法院裁定駁回，不得抗告。

檢方表示，張俊傑於羈押訊問時，對自身財力隱瞞，他在2009年1月1日至2024年6月30日透過女兒雲雅舜以「收回國外存款」、「收回國外貸款」名義自香港匯回美元373萬5277.95元約1億2000萬元台幣。

此外，張俊傑2017年1月17日至2月20日透過胞妹張碧琴以「環球轉帳」自香港匯回港幣共388萬2600元，再於2021年4月13、16、23日及5月3、7日，透過同案被告高智偉以「視聽收入」、「收回對外貸款」、「贍家匯款」名義，將合計美元12萬4817元結售為新台幣，經濟條遠非一般常人可比擬。

檢方表示，高金素梅等人起訴後，國台辦曾公開發布新聞稿表示是「政治打壓」，且從張俊傑偵查中所述，原住民多族群文化交流會曾於「八八風災」期間接受國台辦捐贈人民幣2000萬元款項，張曾受邀去北京奧運參加開幕式，可知張與大陸地區官方密切，有逃亡的高度可能。

檢方還認為，張俊傑2026年2月10日於檢調搜索時拒不開門，且嘗試與高金素梅聯繫，甚至將本案轉告給立法委員羅智強，企圖以輿論影響辦案，他現在還是高金的公費助理，若具保在外，無法期待私下不會與人勾串。

檢方聲請說，高金對所涉的犯罪事實，大部分推稱不復記憶、或表示均交由張俊傑處理，張在偵查中也撇清高金素梅有所涉入，與客觀事證並不相符。

檢方認為，審酌高金遭搜索時第一時間便通知張俊傑，高金對此解釋「我想讓辦公室的人知道我家裡被搜索，我也只有傳給張俊傑，我第一個想到就是張俊傑」，案子起訴後，高金在臉書上仍對張俊傑極力推崇，張顯有迴護高金的行為，原交保處分應予撤銷。

合議庭審理認為，依起訴書，張俊傑犯罪所得為1518萬923元，已經裁定准予扣押1602萬2790元在案，諭知張以1000萬元交保，佐以三限、科技設備監控、派出所定期報到，已能相當程度掌握張的行蹤，原處分沒有輕重失衡。

裁定說，原處分法官依案件進行程度及卷內事證，考量檢察官已於偵查中詳為調查，取得相關書、物證及證人證言，張俊傑影響證人、同案被告而導致案情隱晦不明的危險性已大幅降低，張有羈押原因、但無羈押必要，1000萬元交保應予維持。

立委高金素梅涉詐領助理費等起訴 。圖／聯合報系資料照片