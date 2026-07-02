北捷板南線揮刀割傷高中生　碩士女判賠119萬

一名擁有碩士學歷且疑似患有思覺失調症的王姓女子，前年11月8日晚間在台北捷運板南線車廂內，因懷疑自己被跟蹤，竟持美工刀劃傷鄭姓高中生臉、頸部。王女刑事部分被依殺人未遂罪判處4年6月徒刑，並監護2年；高中生另提起醫療費及精神慰撫金附帶民事訴訟，新北地方法院判決王女須賠鄭119萬2000元。可上訴。

案發日當天晚間10點15分，王女自新北市板橋新埔站搭乘板南線往頂埔站方向，卻在途中誤認17歲的鄭姓高中生正在跟蹤、騷擾她，於是持隨身攜帶的美工刀朝少年頭、頸部揮砍，造成少年多處刀傷，

所幸當時鄭姓高中生奮力抵抗，一旁民眾見狀也上前壓制，王女才未造成更嚴重的傷害。少年經送醫，共受有左臉8公分、左頸1.5公分、左耳2公分撕裂傷及鼻子2.5乘0.1公分的擦傷。

王女事後坦承犯行，但未能與少年和解，少年另提起刑事附帶民事訴訟，求償赴整形外科診所進行脈衝光除疤、微針電波等治療的醫療費19萬2000元，以及精神慰撫金200萬元。新北地院最後認定醫療費全數有據，但將慰撫金酌減為100萬元，判決王女共須賠119萬2000元。