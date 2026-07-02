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陸軍564旅營區內賭博線上娛樂城 法官判志願役上兵拘役

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

服役於陸軍裝甲第564旅砲兵營的一名王姓上兵，去年在營區內用手機玩線上娛樂城，遭部隊長官當場抓包，雖然王男隨後就辦退伍，但橋頭地院法官審理後認為，王男事發時為現役軍人，在軍事處所網路賭博已嚴重敗壞軍紀，因此依陸海空軍刑法在營區賭博財物罪，判處王男拘役30天。

判決指出，王姓上兵自2024年2月起在高雄市岡山區的陸軍裝甲564旅服役，去年9月22日下午3時許，王男在營區內利用智慧型手機上網登入某電子娛樂城賭博網站註冊會員，之後兩天都在營區內陸續登入該網站，線上進行名為「戰神賽特」的老虎機電子賭博遊戲。

王男在手機上盲目押注點數與網站內對賭，若押中可依賠率獲取賭金，押錯則由網站沒收下注金額，以此形式在部隊中參與線上賭博，數天後，其怪異舉動引起服役單位長官注意，經約談並層報後，由憲兵指揮部台東憲兵隊移送橋頭地檢署偵辦。

法官審理後認為，陸海空軍刑法第75條第1項前段之所以處罰營區賭博，立法本意在於軍人賭博行為嚴重影響部隊軍紀，且破壞袍澤間之情誼，其性質屬於刑法賭博罪的特別法，現役軍人在營區、軍事處所利用通訊網路進行財物賭博，不論該賭博網站的型態是封閉或開放，皆已直接構成軍刑法要件，應優先適用特別法論罪。

王男在憲兵詢問時自承並未因這波下注獲得實質利潤，法官也查無他因賭博獲利的證據，但審酌王男行為時身為國家現役軍人，本應嚴守軍紀，卻在不特定多數人聚集之營區內從事網路簽賭，助長軍中不良風氣，因此依在營區賭博財物罪判處拘役30天，得易科罰金。

橋頭地方法院。聯合報系資料照
橋頭地方法院。聯合報系資料照

賭博 陸軍 陸海空軍刑法

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