遺產官司未了！張榮發基金會討10億元 這方控張國煒母親無權「參戰」

已故長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，法院判二房獨子、星宇航空董事長張國煒遺囑官司勝訴，可獲逾百億遺產。張榮發基金會認為張榮發生前曾表示「我的錢都會留給基金會」，而向柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4名遺囑執行人提告，請求給付10億元遺產，台北地方法院今開庭，柯麗卿等人委任律師認為張國煒母親李玉美已放棄特留分，獨立參加訴訟並不合法。

張榮發基金會認為，張榮發2012年出版的口述自傳「鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度」一書中，明確表達身後財產要捐給基金會作公益，並多次向同仁表示「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會。」

基金會得知近期有一筆確定遺產匯入遺囑執行人共同帳戶，而於今年3月底提民事訴訟，要求柯麗卿等4名遺囑執行人給付贈與物，訴訟標的為10億元。

法院今開庭，張國煒與母親李玉美委任律師主張，兩人應依民事訴訟法第58條、第62條規定「獨立參加」訴訟。不過，柯麗卿等人律師則認為，李玉美於繼承開始就向遺囑執行人表示放棄特留分，因此沒有法律上利益，本案涉及遺囑提及的遺產，管理處分為遺囑執行人所有，張國煒，李玉美獨立參加於法不合，至於要用何種方式參加訴訟，應由張國煒自行審酌。

基金會向法院聲請調閱另案分割遺產、確認遺囑無效的歷審卷宗，基金會委任律師主張，張國煒等提出的遺囑上有一些不相關的文字，又以遺囑來主張有參加訴訟的必要，因此欲確認遺囑形式真正。

基金會律師表示，本案死因贈與契約的贈與物即為張榮發所留遺產，因此調閱卷宗也想確認張榮發遺產範圍，才能知悉是否要擴張或追加給付其餘贈與物，另也想確定張榮發做遺囑時是否有遺囑能力、張榮發是否有以遺囑撤回本案贈與契約。

法官問遺囑執行人就張榮發遺產於元大銀行有無超過10億元？柯麗卿等人律師指出，據了解絕對有超過10億元。

李玉美律師指出，就調取分割遺產案件卷宗部分，因基金會僅請求一部分現金，遺囑執行人也承認帳戶金額超過10億元，基金會並非請求全部遺產，調取卷宗會侵害當事人隱私。就調取確認遺囑卷宗部分，本案並非張國煒提出遺囑，而是法院向遺囑執行人要求提出正本，歷審判決也可以看到詳盡理由，認為兩案均無調取必要。

法官庭末諭知提出爭執與不爭執事項，並定8月27日上午11時再開庭。