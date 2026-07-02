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不想服刑！潮牌服飾大亨花50萬藏身船舶密艙企圖偷渡遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

黃姓潮牌服飾大亨因涉案面臨8年半刑期，今年春節期間花50萬元藏身在邵姓船長的船舶密艙，企圖從金門偷渡至大陸，遭海巡署偵防分署查緝隊及金門警方合力逮獲，金門地檢署日前偵結依法起訴。

海洋委員會海巡署偵防分署金門查緝隊會同金馬澎分署第九岸巡隊、艦隊分署第九海巡隊及金門縣警察局刑事警察大隊，在福建金門地方檢察署指揮下，歷時3個多月縝密追查，成功偵破以楊姓主嫌為首的人蛇偷渡集團。

據悉，楊姓男子所組成人蛇集團企圖以「自用船舶改造密艙」方式協助限制出境人員潛逃。日前專案小組將全案7名犯嫌依違反國家安全法及入出國及移民法移送法辦，並經地檢署正式偵結起訴，成功斬斷跨境偷渡鏈條。

今年2月19日正值農曆正月初三春節期間，黃嫌（45歲）搭乘國內線航班抵金，另於22日金門查緝隊與岸巡隊安檢人員執行勤務時，敏銳察覺41歲邵姓船長駕駛自用船舶行跡異樣，發動全面檢查。

執法人員憑藉豐富經驗，突破設有多道暗鎖的船舶密艙，當場查獲企圖潛逃出境的黃姓男子，據了解，黃嫌為台灣知名服飾潮牌創辦人，因涉銀行法等案遭判處有期徒刑8年6月定讞。

為逃避刑期特意前往金門，企圖以俗稱「坐桶子」方式規避司法制裁前往大陸地區。黃嫌為躲避查緝，不僅將多支手機調至飛航模式防範定位，更花費50萬元透過楊男找上邵姓船長，躲在暗黑密艙內利用繩索將艙蓋與身體緊緊綑綁，仍遭執法人員破艙查獲。

專案小組秉持溯源精神深入追查，發現該集團犯罪成員橫跨臺灣、金門、福建三地，包含通緝犯在內，將犯罪分工精細拆解為先期接洽、人頭帳戶代收、陸上運輸、住宿藏匿及海上運輸等環節；成員間採取單線聯絡並以匿名互稱，規避查緝。

專案小組抽絲剝繭，終將在臺不法集團等7人全數緝捕歸案；後續將針對大陸地區在逃犯嫌發布通緝，並透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」機制，請陸方協助緝捕遣返回台接受調查。

黃姓潮牌服飾大亨今年春節期間花50萬元藏身船舶密艙，企圖從金門偷渡至大陸，遭海巡署偵防分署查緝隊及金門警方合力逮獲。記者王長鼎／翻攝
黃姓潮牌服飾大亨今年春節期間花50萬元藏身船舶密艙，企圖從金門偷渡至大陸，遭海巡署偵防分署查緝隊及金門警方合力逮獲。記者王長鼎／翻攝

黃姓潮牌服飾大亨今年春節期間花50萬元藏身船舶密艙，企圖從金門偷渡至大陸，遭海巡署偵防分署查緝隊及金門警方合力逮獲。記者王長鼎／翻攝
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黃姓潮牌服飾大亨今年春節期間花50萬元藏身船舶密艙，企圖從金門偷渡至大陸，遭海巡署偵防分署查緝隊及金門警方合力逮獲。記者王長鼎／翻攝
黃姓潮牌服飾大亨今年春節期間花50萬元藏身船舶密艙，企圖從金門偷渡至大陸，遭海巡署偵防分署查緝隊及金門警方合力逮獲。記者王長鼎／翻攝

偷渡 金門 人蛇

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