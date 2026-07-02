救護車載病患「回家」卻開警鳴、閃光 闖紅燈撞死騎士...駕駛判刑

台中黃姓男子開救護車載病患「回家」，經路口卻貿然使用警鳴器、紅色閃光燈，且闖紅燈撞死施姓機車騎士；法院認定，黃當時不符合緊急醫療救護法規定，不得使用警鳴器、紅色閃光燈，且應遵循號誌，審理後依過失致死罪判他6月徒刑，可上訴。

檢警調查，黃男2024年3月19日晚上10點多開救護車載就診病患回家，經北區崇德路一段、太原路三段路口時，明知非情況緊急，卻貿然使用警鳴器、紅色閃光燈，並闖紅燈進入路口，當場撞上超速的施姓機車騎士，釀施頭部重創送醫仍死亡，黃肇事後留在現場向警方自首。

台中地院審理時，黃均坦承不諱，並有警方調查、遺體相驗證明、路口監視器畫面可佐。

中院指出，緊急醫療救護法第3條規定，本法所稱緊急醫療救護，包括一、緊急傷病、大量傷病患或野外地區傷病之現場緊急救護及醫療處理。二、送醫途中之緊急救護。三、重大傷病患或離島、偏遠地區難以診治之傷病患之轉診。四、醫療機構之緊急醫療。

同法第第17條第2項也明定，前項救護車非因情況緊急，不得使用警鳴器及紅色閃光燈。

中院查，黃男當時開救護車載病患回家，並不符合緊急醫療救護法相關規定，不得使用警鳴器、紅色閃光燈，無法主張優先通行權，也應遵守燈光號誌，其貿然使用警鳴器、紅色閃光燈，又闖紅燈，有應注意而未注意的過失。

中院審酌，黃男駕駛救護車疏未注意行車安全，肇生車禍釀施男死亡，考量他犯後坦承，但因經濟因素無法和被害家屬和解或調解，依過失致死罪判他6月徒刑，得易科罰金。