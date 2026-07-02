影／現役軍人酒駕被攔 謊稱沒喝酒...下一秒遭酒測器打臉

呂姓軍人日前開車酒駕行經台北市中山區民族西路、圓山花博附近，因違規停在網狀線上遭遭員警攔查，警方告知事由並詢問是否酒駕，她先是面不改色稱「沒有」，孰料下一秒酒精感知器瞬間亮起警示燈，經酒測，她酒精值高達每公升0.57毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

據了解，呂女稱前一天晚上在新竹市南寮漁港喝酒，時隔一天才開車載友人回家，因此當下才信誓旦旦說沒喝酒，不過警方因違規行為上前攔查時，瞬間聞到車內散發濃濃酒氣。

員警秘錄器畫面顯示，警方善意上前關心他開車狀況已違規，呂女稍微緊張稱因是剛從停車場駛出，由於車窗明顯打開，酒氣飄散，警方立刻詢問有沒有喝酒，再用酒精感知器檢測，當場抓包。

案經台北地院審理，法官考量呂女身為現役軍人，理應知法守法，卻漠視自身安危及公共交通安全，考量她坦承犯行、態度尚可且無前科，依陸海空軍刑法不能安全駕駛動力交通工具罪，判有期徒刑4個月，可易科罰金。

呂姓軍人日前開車酒駕行經台北市中山區民族西路、圓山花博附近，因違規停在網狀線上遭員警攔查查獲酒駕。記者翁至成／翻攝

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