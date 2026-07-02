影／世足賽掀熱潮 台南破獲地下運動博弈簽賭站 簽賭近百億元

世界盃足球賽掀熱潮，台南市警四分局蒐獲情資，發現轄內疑有地下運動博弈簽賭站，經多日蒐證，昨赴安平一透天樓房查緝，當場查獲年約40歲林姓男子等8人，經清查，該集團趁世足盃球賽期間，累計簽賭近百億元。外傳該集團與澳門博彩集團有關，警方指出，相關案情尚待釐清。

警方指出，經多日蒐證調查，確認以林為首的簽賭集團涉嫌利用網路提供不特定人下注簽賭，昨持搜索票，會同保大特殊任務警力及刑大科技偵查隊，在安平區某透天樓房執行搜索查緝，當場查獲林等8人，並查扣相關電腦設備、行動電話、帳冊及現金等相關證物。

經清查發現，該集團趁世界盃足球賽期間提供網路簽賭服務，累計簽賭帳記金額近百億元，全案依賭博等罪嫌偵辦，並持續向上溯源追查幕後共犯及資金流向。

外傳林與澳門知名博彩機構有關，利用今年世界盃期間來台大撈一筆，提供線上博弈下注，甚至透過地下匯兌將不法資金匯出境外。警方指出，全案仍在釐清當中，目前無法證實是否與澳門集團有關。

經警方清查發現，該集團趁世界盃足球賽期間提供網路簽賭服務，累計簽賭帳記金額近百億元。圖／讀者提供

台南市警四分局等昨在安平區某透天樓房執行搜索查緝，當場查獲林等8人，並查扣相關電腦設備。圖／讀者提供