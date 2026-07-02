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告了矯正署也沒有用！「最貪女檢」陳玉珍7度申請假釋駁回

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有「最貪女檢察官」之稱的台灣高檢署前檢察官陳玉珍，向電玩業者索賄2300萬元判有期徒刑12年確定發監執行；她7度申請假釋，矯正署假釋審議委員會審查認為，陳女破壞公權力執行，日前駁回她的申請案。

陳玉珍多次申請假釋未過，認為矯正署審查她的假釋案不公，於是提起復審，經復審審議小組駁回，她不服，在台中高等行政法院對矯正署提告行政訴訟，不過，法官審理認為，如何審議假釋應尊重行政機關職權，上月25日判陳女敗訴。

陳玉珍2019年3月發監桃園女子監獄執行，2021年7月申請轉台中女子監獄附設外役分監服刑迄今，矯正署日前駁回她的第7次申請案認為，陳玉珍是指揮偵查犯罪的檢察官，卻利用職權包庇賭博犯罪7年，嚴重破壞公權力公正執行，不符合假釋條件。

司法官學院25期結業的陳玉珍，歷任宜蘭、新北地檢署主任檢察官，還曾參與偵辦「尹清楓命案」，因最高檢察署前特偵組執行「正己專案」一波查緝司法官貪瀆犯罪中箭落馬。

陳玉珍1996年認識賭博電玩業者施永華後，施為尋求陳玉珍包庇電玩店經營，1999年12月至2006年6月按月行賄陳玉珍25萬元；陳玉珍利用地檢署對同一被告「後案併前案」的分案規則，將施的所有案件轉由自己分案偵辦，再濫權不起訴施。

陳玉珍一審依貪汙罪判刑12年，她提上訴，二審期間，以罹患精神疾病為由不斷請假，仍判刑12年，她再上訴，最高法院2019年2月27日駁回上訴案，判刑確定。

台灣高檢署前檢察官陳玉珍7度申請假釋駁回。圖／聯合報系資料照片
台灣高檢署前檢察官陳玉珍7度申請假釋駁回。圖／聯合報系資料照片

陳玉珍 假釋 檢察官

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