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媽媽心情低落狠殺2名小孩！苗栗地院判30年徒刑

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣33歲吳姓女子去年4月疑因與丈夫談論離婚與監護，心情低落，去年4月先後悶殺與前夫所生的10歲兒子，及現任丈夫所生2歲女童，苗栗地方法院今天依2個成年人故意對兒童犯殺人罪，判處應執行30年徒刑，全案還可以上訴。

法官調查，吳女2017年與前夫離婚，帶著2016年出生的兒子，前年再婚生下女兒，因去年2月間與現任丈夫談論離婚與監護議題，心情低落，4月連假期間，丈夫讓2名小孩至祖父母家小住，未讓吳將兒女帶回住處，4月6日晚間8點連假結束，吳僅帶回兒子，仍未能帶回女兒。

吳女萬念俱灰，不滿丈夫及其家人舉動，4月7日上午6點多，趁兒子熟睡之際，以枕頭悶住口鼻致死，再到保母住處帶走女兒，返家後再以枕頭悶住女兒口鼻致死，隨後即持水果刀刺傷自己，丈夫趕回住處發現，吳女送醫救回。

判決書指出，吳女成年人，故意對兒童犯殺人罪，共2罪，均應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，合議庭審酌吳女案發時雖因離婚議題及未能接回兒女同住，感到心情低落，然其非無求助管道，且2名小孩均仍有家人得以妥善照顧，竟因自身情感痛苦，及為報復丈夫及其家人，而剝奪童生命，造成2名兒童生命永久消逝，帶給家屬無可回復之巨大創痛，在客觀上不足以引起一般人同情，無從依刑法第59條規定酌減其刑。

吳女餘生須日夜面對親手奪取兒女生命之悔恨，依罪刑相當原則，並考量社會復歸之可能，若藉由監所相當期間之監禁輔以諮商輔導，應能導正偏差認知及行為，尚無與社會永久或長期隔絕之必要，吳女殺害兒子部分，判處19年徒刑，殺害女兒部分，判處18年10個月徒刑，應執行30年徒刑，全案還可以上訴。

苗栗縣33歲吳姓女子去年4月先後悶殺與前夫所生的10歲兒子，及現任丈夫所生2歲女童，苗栗地方法院今天依2個成年人故意對兒童犯殺人罪，判處應執行30年徒刑。本報資料照片
苗栗縣33歲吳姓女子去年4月先後悶殺與前夫所生的10歲兒子，及現任丈夫所生2歲女童，苗栗地方法院今天依2個成年人故意對兒童犯殺人罪，判處應執行30年徒刑。本報資料照片

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苗栗縣 殺人 離婚

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