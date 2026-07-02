藉媽祖交流來台招共諜...香港主嫌丁小琥病故 退役中校判關7年2月定讞

中國長沙市人大民族華僑外事委員會委員丁小琥，受中共指示以媽祖交流等名義赴台，吸收6名現、退役軍官刺探軍事機密，遊說戰時不抵抗，最高法院依國安法為大陸地區發展組織罪判決陸軍戰備訓練處退役中校王文豪7年、參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明7年2月徒刑、陸軍士官長呂芳契被依發展組織未遂罪判刑6年定讞。

丁小琥於一審台灣高等法院審理期間病逝，公訴不受理。另陸軍少校參謀官楊博智一審犯陸海空軍刑法洩密罪處4年6月徒刑、空軍飛指部中尉人事官楊千慧（楊博智胞姊）及空軍飛指部少校管制官邱翰林（楊女丈夫）為大陸地區發展組織罪分別判刑8年、8年6月，此部分最高法院認為仍有事實待調查釐清，撤銷發回更審。

判決指出，香港籍69歲丁小琥是中共情工人員，身兼長沙工商業聯合會副會長等職務，2018年起受中央軍委政治工作部聯絡局南寧工作站指示，藉媽祖交流或商務、觀光名義赴台，找張志煒當特助，吸收商人何聖影為下線。

調查局追查，丁小琥旅遊結識號稱「國軍敵情研判文膽」中將王世塗的妻子李瑞芳，利用李女篤信「超級生命密碼」能量學，以宗教信仰交流，常組團遊玩，打入王生活圈，吸收陸軍戰備訓練處退役中校王文豪、參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明。

丁小琥利用王世塗、譚俊明昔日人脈，吸收陸軍士官長呂芳契、楊博智、楊千慧、邱翰林，要求刺探、收集機密，遊說現役軍官若兩岸開戰，說服同袍率部屬不抵抗。

一審認為，王文豪、譚俊明、邱翰林、楊千慧是退役軍官，呂芳契當時在役，明知丁小琥為中共派來，卻被丁招募，吸收具接密條件的國人及現退役軍人，刺探、收集、洩漏、交付或傳遞機密資料。

楊博智趁承辦人短暫離開座位時操作對方軍用電腦，透過雲端硬碟上傳洩漏軍事機敏訊息；與胞姊楊千慧南下參加親屬公祭，將個人承接專案內容、單位資訊交給姊姊。6人在高院審理時認罪。

一審認為他們對國家負有更高的忠誠義務，卻為境外敵對勢力長期性、繼續性、計畫性招募與吸收現退役軍人、刺探機密，依法判刑，因邱翰林未在偵查期間繳交犯罪所得，判刑最重。丁小琥去年底因病入住加護病房，今年1月14日保外醫治，2月過世；偵查期間張志煒、何聖影死亡，檢察官處分不起訴。

中國長沙市人大民族華僑外事委員會委員丁小琥（圖），法院審理期間病逝。圖／聯合報系資料照

陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪。圖／聯合報系資料照

陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契。圖／聯合報系資料照