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海鋒大隊射控兵遭中共吸收 洩雄二飛彈操作書...認罪盼「不要關太久」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

肩負台海反艦防衛、操作國造雄風二型飛彈的海軍海鋒大隊共諜吸收，林姓上兵因賭博遭軍方汰除後被中共女特工吸收，林找現役蔡姓射控兵拿手機拍大量雄二飛彈操作書交給中共賺取3萬8000元，蔡涉貪汙遭起訴；法院今辯結，蔡表示現擔任搬家工人，全部認罪很懊悔，盼法官「不要讓他進去太久。」全案8月6日宣判。

台中地院今辯論終結，蔡男（25歲）全部坦承認罪、沒意見，另蔡無前科、不構成累犯，他自述高中畢業，退伍後目前擔任搬家工人，日薪約3500元至5000元不等，需要扶養父母。

公設辯護人主張，蔡偵查、審理中均坦承犯行，以繳回犯罪所得、在5萬元以下，應依法減刑，另蔡行為時年僅25歲，社會歷練尚淺，犯後態度良好，主張再以刑法第59條情堪憫恕減刑；公訴檢察官建議應量處適當之刑。

蔡男最後陳述稱，他現於外地工作，父母都有年紀需他扶養，現搬家工人薪水不錯，希望能多賺、多存一點錢，讓爸媽不要太辛苦，未來判決確定若要入獄，也希望法官「不要讓他待那麼久」，自己很後悔，也知犯錯無法挽回、彌補。審判長曹錫泓諭知全案8月6日宣判。

台中地檢起訴指出，中共人民武裝警察部隊山西省總隊通信站1名疑為女性化名「楚亭」、「緹縈 」情報人員，其以某時報駐香港記者掩護身分，2023年1月透過交友軟體認識遭海鋒大隊汰除的林姓上兵。

林男和「楚亭」多次聊天，不顧對方身分不詳、根本沒見過面仍交往而遭吸收，林並擔任中間人向海鋒大隊擔任射控兵的蔡姓同袍聯絡，向蔡稱提供資料機密等級越高會給予相當報酬。

檢方查出，蔡受利誘提供個資、軍職單位、工作崗位等，輾轉交給楚亭並收到8000元賄賂，後又拿放在雄風二型飛彈發射車上的「放列陣地操演教範」全冊、飛彈發射車之「海軍機動飛彈車組標準作業程序手冊」及不詳綠皮書等，用手機翻拍外傳交給楚亭，再收到3萬元賄款。

經國防部政治作戰局審核認定，這3項書籍在軍中都是「一般件」，非屬公務上應秘密事項，為國軍內部公務資訊，未對外公開，可見蔡洩漏資訊不屬軍事、國防或一般公務秘密。

檢方仍認為，蔡為海軍士兵，明知兩岸處於軍事對抗，為謀求私利，違反憲法、國防法及兵役法中「效忠中華民國」、「國軍保密」等誡命，痛斥他有害國安、軍心，敗壞官箴及軍人武德，依貪汙違背職務收受賄賂罪嫌起訴他。

時任海鋒大隊蔡姓射控兵，擅自拍攝營區內雄二飛彈操作書等資料輾轉提供給中共特務收賄3萬8000元，涉嫌貪汙重罪。聯合報系資料照
時任海鋒大隊蔡姓射控兵，擅自拍攝營區內雄二飛彈操作書等資料輾轉提供給中共特務收賄3萬8000元，涉嫌貪汙重罪。聯合報系資料照

海鋒大隊 飛彈 中共 共諜

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