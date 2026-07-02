快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

聽新聞
0:00 / 0:00

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台糖前董事長吳乃仁。圖／聯合報系資料照片
台糖前董事長吳乃仁。圖／聯合報系資料照片

台糖前董事長吳乃仁遭台糖公司求償1.7億元，日前遭裁定管收，僅看守所待12天，台糖撤回管收聲請，台中地方法院依兩造達成7月20前協商意願，釋放吳乃仁。政治評論員毛嘉慶今至台北地檢署告發台糖董事長吳明昌涉背信罪。毛也提到賴清德總統曾為吳乃仁賭上政治生命，台糖公司撤回管收聲請「有這麼信賴啊？」

政治評論員毛嘉慶指出，有哪一個債務人對於沒有財產擔保的債務人「有這麼信賴啊？」、「台糖董事長吳明昌，你們這麼信賴的放了吳乃仁嗎？」，賴清德總統曾經為了吳乃仁貪汙圖利、賤賣國產的行為賭上自己的政治生命，這筆爛帳欠國家1.7億元的吳乃仁先生神通廣大，可以放出來，他忍不住要問有沒有人在後面授意呢？

律師表示，台糖同意撤銷管收聲請不符合台糖利益，且台糖是國營企業，此事也不符合台灣人民的利益；要建立社會對司法的信心，在發現行政機關或國營事業有違法之虞，主動向司法機關救濟，相信北檢會還社會一個公道。

律師指出，今毛嘉慶告發法定代理人、台糖董事長吳明昌涉嫌背信罪嫌，董事長為台糖處理事務但撤銷管收的行為，是不是符合台糖利益，我們要打個問號。毛嘉慶緊接著說，「還是符合信賴的利益，我們就不懂了，大家公平。」

政治評論員毛嘉慶（左）至台北地檢署告發台糖董事長吳明昌涉背信罪。記者蕭雅娟／攝影
政治評論員毛嘉慶（左）至台北地檢署告發台糖董事長吳明昌涉背信罪。記者蕭雅娟／攝影

台糖 吳乃仁 毛嘉慶

延伸閱讀

吳乃仁欠1.7億 台糖不追債？羅智強：民進黨主政掏空國家也不用賠？

台糖撤回聲請 吳乃仁管收12天獲釋

吳乃仁管收12天獲釋 黃國昌嗆台糖膝蓋軟了：面對新潮流唾面自乾

台糖撤回吳乃仁管收聲請 國民黨立委許宇甄：有人施壓影響態度？

相關新聞

顏慶章拒為顏慧欣領獎章 蔡詩萍：八旬父只求還女兒一個公道

台北市文化局局長蔡詩萍針對已逝外交部前官員顏慧欣遭職場霸凌案，於昨(1)日晚間在臉書發文，表示看到前財政部長、前駐世界貿易組織常任代表顏慶章，為病逝女兒公開發聲，直言「要把顏慧欣未竟志業變成國家制度，才是還她公道」，讓他忍不住紅了眼眶，認為一位白髮人送黑髮人的父親，所求的不過是一個公道。

政院拍板 勞退11.5萬純舊制勞工銜接新制 能開立專戶且可自提

行政院會今日通過「勞退純舊制勞工自願提繳及提前結存退休金」方案，在自願參與前提下，開放純舊制勞工可以自願提繳退休金，存入勞退新制個人專戶；符合退休要件的純舊制勞工自願提繳退休金後，在契約存續期間，得經「勞雇雙方合意」提前結存舊制退休金。

吳乃仁管收12天即獲釋 牛煦庭：升斗小民會有同樣待遇？

台糖前董事長吳乃仁因台糖求償案遭管收12天後獲釋。國民黨發言人、立委牛煦庭今表示，吳乃仁是「偉大的賴總統用政治生命做保的超級民進黨大老」，台糖敢得罪嗎？此事件讓人民看到的，「有關係就沒關係」、「黨證在手，自由我有」。一般人民沒有這樣的人脈、背景，恐怕不會享有同樣待遇。

無人機產業論壇台中開幕　江啟臣：中台灣無人機產業走向國際的宣示

台中市政府與美國在台協會（AIT）共同舉辦2026台中無人機產業與海外商機論壇，台中市長盧秀燕、AIT處長谷立言、立法院副院長江啟臣等人出席。江表示，這不僅是一場論壇，更是中台灣無人機產業走向國際的宣示，未來商業無人機全球產值上看千億美元，絕不容錯過。

賴政府13萬社宅挨批跳票 跨黨派立委偕民團喊話檢討

內政部今年初宣布調整居住政策，將賴清德總統提出的社宅目標數，從13萬下修為4至6萬。跨黨派立委及多個青年團體今天共同舉行記者會，要求政府檢討居住政策，包括五大重點：社會住宅再增量、租金補貼金額分級、租補無法申請或變相漲租問題、租賃條例修法及大學宿舍規劃。

喊話國民黨無人機條例草案先整合 民進黨團：會釀立院與政院角色混淆

國民黨團昨公布黨版無人機條例草案，6年共新台幣2400億元，採公務預算逐年編列，每年400億元。民進黨立院黨團書記長范雲質疑，「國民黨為什麼到現在意見還不一致，還無法整合？」若要提預算，應該跟行政部門討論，否則會發生立法院「自己提預算、自己審」情況，造成立法院與行政院角色的混淆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。