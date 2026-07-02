快訊

世足賽／巴洛根吞紅牌美國少一人仍2：0勝波赫 三主辦國都晉級16強！

獨／導師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭…判賠37萬

巴威颱風上午8時生成！恐成聖嬰年典型大型強颱 下周逼近台灣東方海面

聽新聞
0:00 / 0:00

老牌成衣廠 8510萬法拍！點交竟遇「蟑螂」誆買下設備遭識破

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

法務部行政執行署宜蘭分署昨天點交五結鄉國民南路一家占地1500坪的老牌成衣廠，點交過程中，一名游姓男子突現身阻撓，誆稱已買下廠區變電箱與冷氣等核心設備。因游男當場拿不出證明，遭廠房負責人一秒戳破謊言，最後在警力戒護下遭驅離，順利完成點交。

這家創立於民國70年的金Ｏ成衣公司因欠繳房屋稅、勞健保費及民事債務累計逾千萬元，導致旗下廠房遭到拍賣。今年4月該標的以新台幣8510萬元二拍拍定，並定於昨天進行強制點交。

不料，點交當天俗稱「法拍蟑螂」的游男突然攪局，向拍定人宣稱擁有廠區電力系統所有權，企圖癱瘓點交進度。執行官當場要求其提出買賣契約與資金證明，楊姓女負責人也出面否認雙方有交易紀錄，當場拆穿騙局。

宜蘭分署呼籲，此類藉由誆稱動產所有權以索取高額搬遷費的行徑，分署絕對嚴正執法並依法強勢排除。法界人士也提醒民眾，若遇法拍蟑螂切忌妥協，應冷靜蒐證並尋求公權力介入，以保障自身財產安全。

宜蘭五結鄉一家老牌成衣廠因法拍，昨天法務部行政執行署宜蘭分署點交時，竟然遇到「蟑螂」誆騙買下設備，最後遭眾人識破，8510萬法拍廠順利點交。圖／行政執行署宜蘭分署提供
宜蘭五結鄉一家老牌成衣廠因法拍，昨天法務部行政執行署宜蘭分署點交時，竟然遇到「蟑螂」誆騙買下設備，最後遭眾人識破，8510萬法拍廠順利點交。圖／行政執行署宜蘭分署提供

宜蘭五結鄉一家老牌成衣廠因法拍，昨天法務部行政執行署宜蘭分署點交時，竟然遇到「蟑螂」誆騙買下設備，最後遭眾人識破，8510萬法拍廠順利點交。圖／行政執行署宜蘭分署提供
宜蘭五結鄉一家老牌成衣廠因法拍，昨天法務部行政執行署宜蘭分署點交時，竟然遇到「蟑螂」誆騙買下設備，最後遭眾人識破，8510萬法拍廠順利點交。圖／行政執行署宜蘭分署提供

宜蘭五結鄉一家老牌成衣廠因法拍，昨天法務部行政執行署宜蘭分署點交時，竟然遇到「蟑螂」誆騙買下設備，最後遭眾人識破，8510萬法拍廠順利點交。圖／行政執行署宜蘭分署提供
宜蘭五結鄉一家老牌成衣廠因法拍，昨天法務部行政執行署宜蘭分署點交時，竟然遇到「蟑螂」誆騙買下設備，最後遭眾人識破，8510萬法拍廠順利點交。圖／行政執行署宜蘭分署提供

蟑螂 法拍 宜蘭

延伸閱讀

市集蟑螂？大稻埕「城隍文化祭」疑淪詐騙市集 攤商控主辦捲款落跑

兒子欠錢連累母！討債網紅又大鬧店家 直播貼告示遭逮了

影／討債網紅又去內壢章魚燒攤 中壢出動快打部隊以恐嚇取財送辦

政院經貿辦霸凌案 總統令：楊珍妮免職

相關新聞

老牌成衣廠法拍點交遇「蟑螂」誆買設備遭識破 8510萬順利落幕

法務部行政執行署宜蘭分署昨天點交五結鄉國民南路一家占地1500坪的老牌成衣廠，點交過程中，一名游姓男子突現身阻撓，誆稱已買下廠區變電箱與冷氣等核心設備。因游男當場拿不出證明，遭廠房負責人一秒戳破謊言，最後在警力戒護下遭驅離，順利完成點交。

房市急凍！台中建商「寵粉」豪擲6200萬升級建材、買貴退差價引熱議

台中房市買氣急凍，建商針對已購客「寵粉」策略紛紛出寵，有建案以「買貴退差價」換約方式大讓利，也有業者針對已購客大手筆斥資6200萬元，拋升級大禮包，主動加碼升級建材與公設等，讓已購客大呼「有感」，引爆熱議。

南投仁愛分局警員涉洩密遭搜索 中檢複訊至凌晨命20萬元交保

台中地檢署偵辦南投警員洩密案，昨指揮廉政署中部調查組搜索南投仁愛分局，帶回偵查隊吳姓警員、3名涉案民眾到案，檢、廉懷疑吳洩漏偵查秘密，複訊至今凌晨後考量無羈押必要，諭令他20萬元交保候傳。

想出海釣魚？台東父子冒名出海遭海巡識破 雙雙違反國安法判拘役

台東一對父子為搭乘漁船出海釣魚，明知不具船員資格，竟冒用他人船員手冊企圖通過海巡安檢，返港時遭查獲送辦。法院審理後，依違反國家安全法無正當理由逃避檢查罪，分別判處父子拘役30日，其中擔任船長的兒子獲緩刑2年，但須於判決確定後1年內向公庫支付新台幣1萬元。

控員工8年暗槓20萬 高雄牛肉麵老店提告卻敗訴

高雄市前金區一家老字號牛肉麵店「老蔡牛肉」爆出勞資侵占糾紛，蔡姓老闆控訴店內雇用的一名邱姓女員工假藉收銀機會，在8年內陸續侵吞店內營收達20萬元，因而提起民事損害賠償訴訟，不過法官查出邱女早在兩年前就向法院「清償提存」3萬元，超過法官認定的實際損害，法官因此判老闆求償敗訴。

獨／導師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭… 判賠37萬

基隆市某學校爆發一名導師因認為一名學生在上課時違反上課秩序，提醒勸阻無效，叫到講台中央，當著全班同學面前，用力拉扯頭髮以多個橡皮筋把她頭髮綑綁豎立於頭頂成「沖天炮」髮型，全班同學哄堂大笑，學生感到羞辱痛哭。法官指教師為發洩個人情緒，致學生心理創傷，學業表現亦受影響，還有其他「不當管教」行為，判決教師及學校要連帶賠償37萬5千元給受害學生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。