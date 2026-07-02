老牌成衣廠 8510萬法拍！點交竟遇「蟑螂」誆買下設備遭識破

法務部行政執行署宜蘭分署昨天點交五結鄉國民南路一家占地1500坪的老牌成衣廠，點交過程中，一名游姓男子突現身阻撓，誆稱已買下廠區變電箱與冷氣等核心設備。因游男當場拿不出證明，遭廠房負責人一秒戳破謊言，最後在警力戒護下遭驅離，順利完成點交。

這家創立於民國70年的金Ｏ成衣公司因欠繳房屋稅、勞健保費及民事債務累計逾千萬元，導致旗下廠房遭到拍賣。今年4月該標的以新台幣8510萬元二拍拍定，並定於昨天進行強制點交。

不料，點交當天俗稱「法拍蟑螂」的游男突然攪局，向拍定人宣稱擁有廠區電力系統所有權，企圖癱瘓點交進度。執行官當場要求其提出買賣契約與資金證明，楊姓女負責人也出面否認雙方有交易紀錄，當場拆穿騙局。

宜蘭分署呼籲，此類藉由誆稱動產所有權以索取高額搬遷費的行徑，分署絕對嚴正執法並依法強勢排除。法界人士也提醒民眾，若遇法拍蟑螂切忌妥協，應冷靜蒐證並尋求公權力介入，以保障自身財產安全。

宜蘭五結鄉一家老牌成衣廠因法拍，昨天法務部行政執行署宜蘭分署點交時，竟然遇到「蟑螂」誆騙買下設備，最後遭眾人識破，8510萬法拍廠順利點交。圖／行政執行署宜蘭分署提供

宜蘭五結鄉一家老牌成衣廠因法拍，昨天法務部行政執行署宜蘭分署點交時，竟然遇到「蟑螂」誆騙買下設備，最後遭眾人識破，8510萬法拍廠順利點交。圖／行政執行署宜蘭分署提供