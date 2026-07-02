南投仁愛分局警員涉洩密遭搜索 中檢複訊至凌晨命20萬元交保

台中地檢署偵辦南投警員洩密案，昨指揮廉政署中部調查組搜索南投仁愛分局，帶回偵查隊吳姓警員、3名涉案民眾到案，檢、廉懷疑吳洩漏偵查秘密，複訊至今凌晨後考量無羈押必要，諭令他20萬元交保候傳。

中檢昨由檢察官林思蘋指揮偵辦，由於吳姓警員（33歲）近期才剛調仁愛分局不到半個月，檢、廉掌握他疑似承辦案件，或受人委託洩漏偵查秘密給特定對象。

檢、廉昨赴仁愛分局偵查隊，針對吳員辦公座位及其住處、其他涉案人住所等多處搜索，包括吳在內及3位民眾，一共4人列被告帶回偵訊。

檢方複訊至今凌晨，認為吳員嫌疑重大，但無羈押必要，檢察官已諭令其20萬元交保；但全案是吳承辦何種案件、洩漏內容等，檢方目前不證實，仍有待釐清。