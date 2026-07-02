想出海釣魚？台東父子冒名出海遭海巡識破 雙雙違反國安法判拘役

台東一對父子為搭乘漁船出海釣魚，明知不具船員資格，竟冒用他人船員手冊企圖通過海巡安檢，返港時遭查獲送辦。法院審理後，依違反國家安全法無正當理由逃避檢查罪，分別判處父子拘役30日，其中擔任船長的兒子獲緩刑2年，但須於判決確定後1年內向公庫支付新台幣1萬元。

判決書指出，擔任漁船船長的男子阿強（化名），今年1月23日下午駕駛漁船，準備載著父親自台東市富岡漁港出海釣魚。阿強和父親本人都知道父親自己並未具備船員身分，也沒有船員手冊，依法不得搭乘漁船出海。

為了順利通過安檢，阿強竟持另一名不知情李姓船員留置船上的船員手冊，向伽藍漁港安檢所人員申報，企圖冒充父親身分，藉此規避海巡安檢。

不過，漁船當天下午返港接受安全檢查時，海巡人員核對身分發現阿強父親實際持用的是李姓船員的手冊，當場識破，隨即依法移送偵辦。

法院審理時，父子兩人均坦承犯行。法官認為，兩人明知乙男沒有船員資格，仍以他人船員手冊規避海岸巡防機關的邊境檢查，危及國家海防安全，行為確有不當。

法院審酌兩人犯後坦承犯行，以及教育程度、家庭生活、經濟狀況與犯案動機等情形，均依國家安全法第14條無正當理由逃避檢查罪，各判拘役30日，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

另外，法院考量阿強過去沒有故意犯罪前科，認為經此偵審程序後應能記取教訓，因此宣告緩刑2年，但須於判決確定後1年內向公庫支付1萬元；若未履行且情節重大，仍可能遭撤銷緩刑，執行原判刑度。