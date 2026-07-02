控員工8年暗槓20萬！高雄牛肉麵老店提告「1原因」卻敗訴

高雄市前金區一家老字號牛肉麵店「老蔡牛肉」爆出勞資侵占糾紛，蔡姓老闆控訴店內雇用的一名邱姓女員工假藉收銀機會，在8年內陸續侵吞店內營收達20萬元，因而提起民事損害賠償訴訟，不過法官查出邱女早在兩年前就向法院「清償提存」3萬元，超過法官認定的實際損害，法官因此判老闆求償敗訴。

判決書指出，蔡姓老闆自2015年起接手經營父親的「老蔡牛肉」，並雇用邱女負責外場與收銀工作，直到後來經其他員工提醒，他過濾店內監視器影像，驚覺邱女在2022年12月17日至2023年1月17日期間，短短一個月內就以前後找零、收錢等手法，接續侵占營業收入高達176次，共計2萬元。

蔡姓老闆以此數字向後推算，認為邱女自2015年入職起至2022年底，整整8年內必定也天天「暗槓」營收，估計共侵占約18萬元，連同有監視器拍到的2萬元，合計向邱女索賠20萬元財產損害。

不過邱女並未出庭，但法官實際調查蔡男店內的經營型態後發現，該牛肉麵店並未使用POS系統管理消費及收支明細，平常收銀純靠人工，來客的點菜單打烊後也沒有保留，每天結帳僅靠一本手寫帳本核對收銀箱內現金。

法官指出，蔡男在警詢時自承店內監視器畫面僅保留1個月，無法提出2022年12月17日以前的畫面或手寫帳本進行比對，且其他員工證人也只能證明曾目擊邱女把客人的大鈔塞進工作服口袋，無法證明其確切侵占的總金額。

法官還發現，邱女在偵查階段時就坦承拿走2萬元，她曾試圖向蔡姓老闆賠償道歉，但遭到蔡男拒絕受領，因此邱女早就以蔡男拒絕受領賠償為由，依法向高雄地方法院提存所辦理了「清償提存」，將3萬元現金存入國庫，並指定蔡男為受取權人。

法官認定，邱女造成麵店的實際可證損害為2萬元，但她早已在兩年前依法提存清償了3萬元，清償金額顯然高於實際損害，其對蔡男所負的損害賠償責任在法律上已經完全消滅，蔡男不應再執前詞索賠，因此審酌後裁定駁回蔡姓老闆的訴訟。