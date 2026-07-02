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幼兒園園長之子毛畯珅性侵猥褻逾40童 二審再判2878年徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」<a href='/search/tagging/2/毛畯珅' rel='毛畯珅' data-rel='/2/251984' class='tag'><strong>毛畯珅</strong></a>（左）。聯合報系資料照
台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅（左）。聯合報系資料照

台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅，性侵猥褻及偷拍六名女童被判刑廿八年八月定讞，另被查出有逾四十名幼童受害，一審判刑卅年。檢方上訴，台灣高等法院昨加重改依五四四罪各判二年至十四年不等徒刑，累計刑度二八七八年四月；可上訴。

本案另有逾四○○罪一審各判二年至十四年不等徒刑，總刑度也突破千年，因毛畯珅、檢察官皆未提上訴而已定讞。本案若確定，將與前案殘刑由檢方聲請定應執行刑，刑法有期徒刑上限卅年，毛最多服刑卅年。

毛以講故事名義性侵、猥褻多名女童，並拍下影像留存，檢方查出他二○二二年七月十一日至二○二三年七月十日，對六名未滿七歲女童下手，擴大追查發現他在幼兒園等地對幼童強制性交、猥褻，再用手機拍下過程，被害幼童卅九人，起訴後陸續追加被害人數。

一審認定毛犯五一○罪，具社工及幼保專業，卻將被害人視同發洩性慾工具，身為幼保機構負責人之子，對被害人具權威管教地位，被害人父母向幼兒園反應，毛仍持續犯罪，沒有悔悟態度，判刑卅年，併科罰金五億餘元。

檢方提上訴，高院認定除了定讞的犯行之外，毛偷拍廿五名幼童性影像，另有七十二人次無法辨識身分、三○六人次非幼兒園幼童受害，更有一○八名幼童被以強暴方式拍攝性影像，毛也在幼兒園大廳監視器死角處猥褻女童。

高院指出，毛二○二二年在幼兒園親水活動後，以手機登入監視器軟體，擅自下載幼童在教室更衣半身或全身赤裸畫面，轉存留檔供自己觀看；二○一八年五月至二○二三年二月接續透過社群軟體下載兒少性交、猥褻或裸露性器影像。

高院指出，毛稱對年紀小的女孩特別有興趣，幼兒園女童他都摸過，拍攝女童下體是為收藏觀覽、滿足個人性慾，審酌他被查獲否認犯行，繼續犯罪，直到被查扣物品才認罪，依法判刑。

毛畯珅 猥褻 性侵

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