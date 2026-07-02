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台南市議員郭信良涉公益侵占逾千萬元 一百萬交保

聯合報／ 記者邵心杰萬于甄吳淑玲／台南報導

<a href='/search/tagging/2/郭信良' rel='郭信良' data-rel='/2/144059' class='tag'><strong>郭信良</strong></a>涉犯公益侵占罪，台南地方法院裁定一百萬元交保。記者邵心杰／攝影
郭信良涉犯公益侵占罪，台南地方法院裁定一百萬元交保。記者邵心杰／攝影

無黨籍台南市前議長、現任市議員郭信良被控對政治獻金專戶、文教協會專戶未專款專用，不法使用逾千萬元，檢方昨凌晨訊問當庭逮捕郭及其黃姓女助理，依犯公益侵占罪嫌疑重大、有串滅證之虞聲押，台南地方法院裁定郭一百萬、黃十萬元交保。

郭信良走出法院僅說「謝謝關心，至於政治獻金，我就遵照監察院相關規定如實申報，一切依法辦理」，由助理陪同搭車離去。台南地檢署表示，將於收到卷證後研議是否抗告。

檢調查出，郭、黃涉於二○一八至二○二二年共同侵占政治獻金專戶、文教協會專戶內依法應專款專用於法定支出項目或公益項目等款項，金額超過一千萬元。據了解，郭因涉多起案件，財務狀況不如以往，傳出部分侵占款項被用於還款。

南檢前天指揮調查局南部機動工作站搜索郭的服務處等廿五處，傳喚郭等十八人到案，昨凌晨偵訊當庭逮捕郭、黃聲押。法院認定，郭、黃公益侵占罪嫌疑重大，兩人熟識，不無勾串可能，但對此案客觀事實部分的供述相符，檢方所指尚待追查的部分，對成立公益侵占罪名無重大影響，並無羈押必要。

郭為七連霸南市議員，本屆連任議長失利後接連被查辦，二○二三年被辦佃西重劃收賄弊案，二審獲無罪，已上訴最高法院，去年四月又被控收賄護航三地集團光電場、違法回填廢棄物，一審審理中。

地方人士認為，郭長期重要政治盟友陳亭妃將代表綠營選市長，郭有高機率拚議員連任，他所屬南市議員第六選區檯面上已形成八人搶六席混戰局面，郭基層經營深厚，相當有競爭力。是否衝擊正副議長選情？一名綠營地方人士說，陳亭妃陣營日前未推出民進黨南市黨部主委人選，可看出她為整合地方派系，布局有調整方向，郭或許考量官司、經濟等因素，不排除轉趨低調。

南市議會國民黨團發言人、市議員蔡育輝質疑，郭是下屆議長熱門人選，賴清德總統恐是為杜絕郭和陳亭妃的聯盟關係，再次揮刀斬向郭，檢調在選前大動作偵辦，有藉司法打壓在野、介入政治之嫌。

郭信良 議員 政治獻金

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