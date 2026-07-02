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男悶死5歲兒在押 竟寄信恐嚇前妻

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆簡姓男子去年五月涉嫌酒後用枕頭悶死五歲兒子，一審判無期徒刑，近期竟從基隆看守所寄信恐嚇前妻，揚言「出來一定要滅全族」。基隆看守所表示，該信件寄出時外觀正常，沒有違禁物，所方無法預先得知內容，已通報目前收容的土城看守所對簡男的書信嚴格管制。

簡男與張姓妻子結婚十四年，去年四月夫妻口角後簡男涉嫌動手打人，妻子聲請通常保護令，並帶兒子回娘家居住。簡妻準備離婚及要求取得兒子監護權，但未禁止簡男探視兒子。簡男接兒子回家同住，隔天未送去幼兒園上課，簡妻上門發現愛兒慘死。

基隆地院國民法庭今年四月判簡男無期徒刑，褫奪公權終身。加害人沒反省，竟發出恐嚇信，讓被害家屬感到害怕，也不解「為何恐嚇信會從看守所流出？」

基隆看守所秘書萬世強說，對被害人家屬反映簡姓被告從所內寄發不當信件，看守所深感遺憾與痛心，對家屬表達誠摯慰問。

為何會寄出這類信件？萬表示，現行羈押法第六十六條規定，為保障收容人秘密通信自由，看守所對信件檢查，主要查看有無夾藏違禁物品，依法不能任意閱讀書信內容。事發後，已通報收容簡男的機關，強化書件管制，防範類似情況再發生。

被害人家屬說，開庭時簡男請法官判他死刑，強調不會上訴，在他們上訴及檢方提抗告後，六月一日收到恐嚇信，批簡男目無法紀，「有誰相信如果假釋會改過自新？」

死刑 恐嚇 基隆

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