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新埤前後任鄉長違法人事任用審理時相繼過世 共犯4人圖利罪法院判緩刑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣新埤鄉前後任鄉長林志成、潘和源涉犯濫用人事權調換薪資方式，違反人員進用，檢方起訴後，兩人相繼過世，法院裁定公訴不受理。其他共犯，提議者公所前秘書賴男、違法進用人員何男、潘男與陳男，屏東地院審理後4人均犯圖利罪，判緩刑，全案可上訴。

林志成是新埤鄉第18屆鄉長、潘和源第19屆鄉長，兩人分別接受當時鄉公所賴姓秘書提議，濫用人事任用與調度權，恣意以職務調換、薪資補貼方式圖利。檢方起訴，兩人全盤否認，毫無悔意，建起法院從重量刑。

屏東地院審理期間，林志成在2024年過世、潘和源在今年過世，法院裁定兩人公訴不受理。此案其他共犯部分，屏東地院審結後，昨天宣判。

法院判決指出，林志成、潘和源兩人依循公所秘書賴男提議，任用不符合機要人員的潘男、何男為臨時人員，之後將符合機要資格的陳男，「掛名」聘任為機要，但實際上領潘男、何男擔任臨時人員薪資，陳男機要職等薪水則是給潘男、何男領取。

法院指出，犯案時間分別在2018年4月到2022年的7月，以及2022年12月到2024年的3月，雙方互換薪資、考績與年終獎金。以何男來說，薪資、考績與年終共領取127萬2200元，何男分到110萬9964元，掛名的陳男分到16萬2236元。潘男部分，則是領取82萬7425元，潘男領取64萬955元，陳男則分得18萬6470元。

判決指出，全案賴男等共4人均坦承犯行，何男、潘男與陳男在審理期間已經自動繳回全部犯罪所得，且四人不是鄉長，亦無享有人事最後決策權限，犯罪層級顯然較林志成、潘和源為低，因此以較長緩刑期間相當緩刑條件，讓賴男等四人深切記取教訓，符合緩刑目的。

判決指出，賴男犯對於主管事務圖利罪（共2罪），應執行有期徒刑2年，緩刑5年，期間義務勞務，接受法治教育4場次；何男處有期徒刑1年10月，緩刑4年，接受法治教育，義務勞務，扣案犯罪所得110萬餘元沒收。

潘男則是處有期徒刑8月，緩刑4年，接受法治教育4場次，扣案犯罪所得64萬955元沒收；陳男部分，應執行有期徒刑1年10月，緩刑期間義務勞務，接受法治教育4場次，扣案犯罪所得34萬多元沒收。

屏東縣新埤鄉前後任鄉長林志成、潘和源，兩人涉犯濫用人事權調換薪資方式，檢方起訴後，兩人在法院審理期間相繼過世。圖／聯合系資料照片
屏東縣新埤鄉前後任鄉長林志成、潘和源，兩人涉犯濫用人事權調換薪資方式，檢方起訴後，兩人在法院審理期間相繼過世。圖／聯合系資料照片

屏東

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