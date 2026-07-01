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影／郭信良涉公益侵占上千萬 百萬交保後這麼說
無黨籍台南前議長、現任議員郭信良被控涉公益侵占上千萬元，遭檢方聲押禁見，台南地院開庭審理後以100萬元交保限住居，郭信良感謝外界關心外，強調其政治獻金遵照監察院相關規定如實申報，依法辦理。隨即，在助理陪同下搭車離去。
台南地檢署得知郭信良百萬元交保後表示，檢察官表示將於收到卷證後，研議是否抗告。
台南地院指出，郭及黃女於羈押聲請書所載之犯行，有卷內相關證據及證人證述可資佐證，足認2人涉犯刑法第336條第1項公益侵占罪嫌疑重大。
台南地院表示，郭及黃女2人熟識且為共犯關係，雖不無勾串可能，然就客觀事實部分業已供述相符，應無爭議，且聲請意旨所指尚待追查部分，對本案公益侵占成立並無重大影響。因此，認本件尚無羈押必要，而准予被告郭、黃女分別以100萬元、10萬元具保，並均限制住居。
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