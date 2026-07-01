高階AI伺服器非法出口案 青雲科技聲明：總經理停職加強檢討內部管控

基隆地檢署偵辦國內廠商違法將搭載輝達高階晶片伺服器轉賣至中港澳案，上月29日發動搜索並約談6人，青雲科技呂姓總經理及美超微公司負責銷售業務林姓、王姓男子三人被收押。青雲科技今天聲明指出，即日起停止呂總經理職務，除全力配合檢調調查，內部展開檢討及加強嚴格管控流程。

基隆地檢署檢察官6月29日第二波行動，搜索美超微電腦股份有限公司（Supermicro）台灣亞太總部、美超微經銷商青雲科技、是方電訊股份有限公司及相關人的住居所共12處。30日檢察官複訊後，依涉犯偽造文書、背信罪嫌，向法院聲請羈押禁見呂男，及美超微公司負責銷售業務的林男及王男。

法官認為3人犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡及串證之虞，裁定3人收押禁見。

青雲科技（5386）今天發出聲明稿指出，關於近日檢調單位至公司要求查扣某些資料及呂總經理涉嫌偽造文書遭羈押情事，公司自即日起停止呂總經理職務，並全力協助配合檢調單位調查。同時，青雲總經理職務暫由邱陳振為代理總經理。

青雲指出，公司堅持誠信經營，遵守法令規定，經銷銷售出口管制之AI伺服器產品，一向小心謹慎遵守出口管制規範，內部亦層層把關控管，惟仍遭有心人士欺瞞利用，將管制產品非法轉移至受限制地區，公司除全力配合檢調單位調查，內部亦展開檢討及加強嚴格管控流程。

青雲表示，目前公司營運一切正常，本次事件對公司之財務與業務並無重大影響。因部分媒體使用語意不詳、張冠李戴的不實標題報導，公司為維護公司及股東權益，特此發表聲明，並期盼司法單位儘速釐清真相。

基隆地檢署表示，偵辦國人不法出口高階AI伺服器案，5月20日第一波搜索，6月29日第二波搜索，針對相關案情及人員持續調查釐清偵辦中。

基隆地檢署偵辦國內廠商違法將搭載輝達高階晶片伺服器轉賣至中港澳案，上月29日發動搜索並約談6人，青雲科技呂姓總經理及美超微公司負責銷售業務林姓、王姓男子三人被收押。記者游明煌／攝影