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新莊女為青梅竹馬醫藥費兩肋插刀 欠費住家遭查封…新北分署法內開恩

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市新莊一名中年林姓女子，因本身積欠交通罰單、國家稅費及衍生罰鍰，住家遭查封將近1年遲未處理，行政執行署新北分署經了解，發現林女因不忍心見閨蜜因無力支付龐大醫藥費，強忍病痛拒不就醫，出手代墊以致自身經濟窘迫無法繳清欠款，新北分署見其為友不惜兩肋插刀、情深義重，法內開恩同意其分期繳納。

新北分署表示，年近5旬的林女因使用註銷車牌及違規停車，遭裁罰鍰9300元，又多次未投保汽車強制險及繳納燃料使用費，遭罰共7萬4000餘元，另滯納多筆房屋稅、地價稅、牌照稅及健保費、勞保費等，總移送案件達103件，積欠金額共19萬元。經陸續移送新北分署執行，卻僅執行到林女銀行存款6000餘元，於是在去年8月間發函囑託地政機關查封其名下新莊區的住處房產。

林女接獲查封通知後與新北分署書記官聯繫，表達願到場辦理分期繳納意願，自身在工地工作收入尚可，但單親扶養1位就讀大學中的小孩，還要繳納房貸，加上自己形同姐妹的青梅竹馬，先前被檢查出檢查出重病需開刀住院根治，卻因無力支付龐大醫藥費，強忍病痛不願就醫。

林女不忍閨蜜飽受病痛折磨，毅然決然先代墊醫藥費促其就醫，迄今已代墊將近50萬元，為此遲遲無法繳清欠款，住家也遭查封，所幸閨蜜開刀後已逐漸康復，未來痊癒後重新工作就能慢慢還錢，自己對此無怨無悔。新北分署有鑑於林女重情重義，審酌其經濟狀況，最後同意予以每期繳納1萬元。

新北市新莊一名林姓女子因本身積欠交通罰單、國家稅費及衍生罰鍰，住家遭查封，行政執行署有鑑於林女係因代墊閨蜜醫藥費以致經濟窘迫無，法內開恩同意其分期繳納。圖／新北分署提供
新北市新莊一名林姓女子因本身積欠交通罰單、國家稅費及衍生罰鍰，住家遭查封，行政執行署有鑑於林女係因代墊閨蜜醫藥費以致經濟窘迫無，法內開恩同意其分期繳納。圖／新北分署提供

新北 罰款

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