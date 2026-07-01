酒駕案大逆轉！男子酒後「滑」機車被逮 法院判無罪原因曝光

彰化縣一名陳姓男子今年4月間，被指控酒後疑似騎乘機車遭警方攔查，酒測值達每公升0.25毫克，隨後依公共危險罪嫌移送法辦。不過案件經彰化地方法院審理後，法官勘驗密錄器畫面認定，當時機車並未發動引擎，陳男僅坐在車上以雙腳撐地滑行移動，並未成立法律上所指的「騎乘行為」，最終判決無罪。

判決指出，事發於今年4月，陳男在員林市某處用餐後準備離開，當時跨坐於機車上，後方並載有一名乘客，以腳踩地方式短距離滑行移動至路旁，過程隨即遭巡邏員警發現並攔查。

警方認為其疑似已啟動騎乘行為，因此進行酒測，結果酒測值達0.25毫克，並以公共危險罪嫌移送。陳男則辯稱，機車當時並未發動，只是用電瓶開啟燈號，實際上以雙腳滑行移動，尚未真正上路騎乘。

法院審理後指出，依刑法第185條之3規定，「不能安全駕駛」須以操控動力交通工具並使其以動力行駛為前提。本案從密錄器畫面觀察，難以認定機車是在引擎動力驅動下行進，也不足以認定已構成法律上之駕駛行為。

法官認為，檢方未能提出足以證明犯罪成立的積極證據，依無罪推定原則，應為有利被告之認定，因此判決無罪，全案仍可上訴。

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