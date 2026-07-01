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民進黨澎湖市代參選人帶頭違法獵捕野生海膽 6萬交保後行蹤失聯

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導

獲民進黨提名參選馬公市民代表的項光照昨天在澎湖野生馬糞海膽禁捕期，帶團偷撈上百顆海膽，還當場被澎湖地檢署檢察長吳怡明率領的檢警大隊人馬人贓俱獲，項男雖然坦承捕撈，但否認破壞環境生態，民進黨澎湖縣黨部稍早發出聲明，強調全力支持司法調查，絕不護短。

民進黨澎湖縣黨部聲明指出，全力支持司法調查，絕不護短，民進黨堅持台灣生態保育與海洋永續發展之立場，針對此個案，澎湖縣黨部全力支持執法單位依法查辦，以維護澎湖珍貴的海洋資源。民進黨向來以最高標準要求公職候選人之操守與法紀觀念，此案若屬實，其行為已違反本黨愛護鄉土之核心價值，黨部待當事人陳述後，將依黨章相關規定處理。對於個別公職參選人涉違法爭議而造成社會觀感不佳深表遺憾，未來將持續強化公職參選人之法治觀念，並以行動落實本黨對破壞生態行為之零容忍態度。

據了解，為防止野生馬糞海膽遭過度濫捕，澎湖縣政府實施嚴格的資源管理政策，每年僅開放7月、8月兩個月，可合法採捕及販售殼徑大於8公分的馬糞海膽，其餘時間皆為全面禁捕期，違者最高可面臨3年以下有期徒刑。

不過項光照卻在昨天禁捕期最後一天，和親友一同在白沙鄉海域，以自用小艇在海面下違法撈捕，同行一共6人在傍晚時分大肆搜刮海面下的野生海膽，檢警當場在小船上查到154顆活體海膽，甚至查緝行動中也在附近海域發現多處以魚簍圈養海膽的情況。

檢方指出，涉案6人被移送至澎湖地檢署複訊，檢察官審酌，被告等人明知海洋生態保育法規，卻於禁捕期尾聲違法採捕，訊後認定違反漁業法第60條第2項，分別諭知3萬至6萬元交保候傳。

項光照在今天下午獲檢察官諭令6萬元交保後，目前行蹤失聯，民進黨黨部人員正持續嘗試聯繫。

民進黨馬公市民代表項光照與親友在禁捕期違法偷撈上百顆野生海膽。記者巫鴻瑋／翻攝
民進黨馬公市民代表項光照與親友在禁捕期違法偷撈上百顆野生海膽。記者巫鴻瑋／翻攝

檢警用空拍機將正駕駛小型漁船違法捕撈海膽的項光照及親友一行人當場拍攝下來人贓俱獲。記者巫鴻瑋／翻攝
檢警用空拍機將正駕駛小型漁船違法捕撈海膽的項光照及親友一行人當場拍攝下來人贓俱獲。記者巫鴻瑋／翻攝

澎湖 海膽

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