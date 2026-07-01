34歲男酒駕拒繳18萬罰單 台南分署查封土地後繳清

34歲陳姓男子前年6月間駕駛轎車行經台北市北投區光明路遭警攔查，酒測值超標，遭台北市交通事件裁決所裁罰18萬元，另欠繳1筆交通罰鍰3000元，合計滯欠18萬3000元，行政執行署台南分署得知他名下有兩筆土地到場查封，函請鑑定人鑑價，陳察覺不對立即籌錢，繳清全部罰款。

台南分署表示，執行人員於去年3月間收案後，調查發現陳男有存款，及台南安南區有土地可供執行，先核發執行命令扣押其存款債權，僅扣得3000元，再函請地政機關對其名下2筆土地查封登記。

直至執行人員今年4月間進行現場查封，函請鑑定人鑑價，陳接獲通知後，擔心名下土地遭拍賣，立即打電話與執行人員聯繫，表示將籌錢償還，並於日前將全部罰款繳清。

台南分署依法務部行政執行署規畫「交通專案」，加強執行與車輛相關使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰，籲請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。同時，提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，將強力執行。

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