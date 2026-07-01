快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌案 父顏慶章首發聲批楊珍妮說謊

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

34歲男酒駕拒繳18萬罰單 台南分署查封土地後繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

34歲陳姓男子前年6月間駕駛轎車行經台北市北投區光明路遭警攔查，酒測值超標，遭台北市交通事件裁決所裁罰18萬元，另欠繳1筆交通罰鍰3000元，合計滯欠18萬3000元，行政執行署台南分署得知他名下有兩筆土地到場查封，函請鑑定人鑑價，陳察覺不對立即籌錢，繳清全部罰款

台南分署表示，執行人員於去年3月間收案後，調查發現陳男有存款，及台南安南區有土地可供執行，先核發執行命令扣押其存款債權，僅扣得3000元，再函請地政機關對其名下2筆土地查封登記。

直至執行人員今年4月間進行現場查封，函請鑑定人鑑價，陳接獲通知後，擔心名下土地遭拍賣，立即打電話與執行人員聯繫，表示將籌錢償還，並於日前將全部罰款繳清。

台南分署依法務部行政執行署規畫「交通專案」，加強執行與車輛相關使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰，籲請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。同時，提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，將強力執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南分署今年4月間進行現場查封，函請鑑定人鑑價，陳接獲通知後，擔心名下土地遭拍賣，打電話聯繫，表示將籌錢償還，並於日前將全部罰款繳清。圖／聯合報系資料照
台南分署今年4月間進行現場查封，函請鑑定人鑑價，陳接獲通知後，擔心名下土地遭拍賣，打電話聯繫，表示將籌錢償還，並於日前將全部罰款繳清。圖／聯合報系資料照

台南 酒駕 罰款

延伸閱讀

非法清運逾3千噸殃及9縣市 雲林檢起訴40人

曾二度酒駕被吊照…彰化男三度酒駕撞死人烙跑 二審駁上訴判8年

誰偷倒100多座紐澤西護欄？台東捷地爾遭當垃圾場 縣府監視器全都錄

博士鴨廠房二拍大砍2千萬 宜蘭分署7日拍賣 頂樓建物70萬起

相關新聞

錢櫃員工踩塑膠籃關窗墜34公尺亡 練台生過失致死罪嫌起訴

錢櫃中華新館吳姓女員工2024年11月13日輪值時，發現8樓陽台緊急逃生窗開啟、外推，為了關閉逃生窗，踩上2個堆疊的塑膠籃，探出上半身想關窗，不料，塑膠籃破裂翻落，吳女從34公尺高處墜落到1樓後巷，送醫不治身亡。台北地檢署認為，錢櫃負責人練台生未依規定提供安全措施，依過失致死罪嫌起訴。

郭信良涉公益侵占上千萬 法院裁定100萬交保限制住居

無黨籍台南前議長、現任市議員郭信良被控侵占政治獻金專戶、文教協會專戶內依法應專款專用於法定支出項目或公益項目等款項上千萬元，檢調赴郭服務處等25處搜索，傳喚郭及黃姓女助理及證人，當庭逮捕郭、黃女兩人聲押禁見。台南地院下午開羈押庭，經訊問後，諭知郭以100萬元交保，並限制住居，黃女則以10萬元交保，並限制住居。

新莊女為青梅竹馬醫藥費兩肋插刀　欠費住家遭查封　新北分署法內開恩

新北市新莊一名中年林姓女子，因本身積欠交通罰單、國家稅費及衍生罰鍰，住家遭查封將近1年遲未處理，行政執行署新北分署經了解，發現林女因不忍心見閨蜜因無力支付龐大醫藥費，強忍病痛拒不就醫，出手代墊以致自身經濟窘迫無法繳清欠款，新北分署見其為友不惜兩肋插刀、情深義重，法內開恩同意其分期繳納。

民進黨澎湖市代參選人帶頭違法獵捕野生海膽 6萬交保後行蹤失聯

獲民進黨提名參選馬公市民代表的項光照昨天在澎湖野生馬糞海膽禁捕期，帶團偷撈上百顆海膽，還當場被澎湖地檢署檢察長吳怡明率領的檢警大隊人馬人贓俱獲，項男雖然坦承捕撈，但否認破壞環境生態，民進黨澎湖縣黨部稍早發出聲明，強調全力支持司法調查，絕不護短。

吳乃仁管收12天獲釋 黃國昌嗆台糖膝蓋軟了：面對新潮流唾面自乾

台糖前董事長吳乃仁捲入售地弊案，台糖公司主動提出撤回管收聲請，台中看守所近日依法釋放吳乃仁。民眾黨主席黃國昌今天表示，吳乃仁根本沒有還錢，只是表達願意協商還款，台糖面對新潮流唾面自乾，民眾黨立法院黨團將全力追究，持續要求行政部門積極追討。

台糖撤回吳乃仁管收聲請 國民黨立委許宇甄：有人施壓影響態度？

民進黨新潮流大老、台糖公司前董事長吳乃仁因遭台糖求償1.7億元，法院裁定管收，但台糖撤回聲請，吳乃仁僅在看守所待12天就被釋放。國民黨立委許宇甄表示，如此「神速」的轉折，令人瞠目結舌，也讓全民不禁質疑，究竟是台糖追債的態度改變了，還是有人施壓影響態度？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。