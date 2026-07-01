吳乃仁管收12天獲釋 黃國昌嗆台糖膝蓋軟了：面對新潮流唾面自乾

台糖前董事長吳乃仁捲入售地弊案，台糖公司主動提出撤回管收聲請，台中看守所近日依法釋放吳乃仁。民眾黨主席黃國昌今天表示，吳乃仁根本沒有還錢，只是表達願意協商還款，台糖面對新潮流唾面自乾，民眾黨立法院黨團將全力追究，持續要求行政部門積極追討。

吳乃仁被控在台糖董事長任內，改變台糖土地「只租不售」政策，因為賤賣土地損失超過2億元，2015年出獄後面臨台糖求償1.7億元。2026年6月11日，台中地方法院裁定吳乃仁管收，如今債權人台糖公司撤回聲請，台中看守所近日也依法釋放，吳乃仁前後僅有遭到管收12天。

黃國昌稍早在臉書發文表示，由於積欠國家1.7億元遲遲未還，新潮流大老吳乃仁遭到法院裁定管收，結果在被關了12天以後，債權人台糖公司主動撤回聲請，吳乃仁在6月22日獲得釋放。根據台糖公司的說法，吳乃仁透過律師表達「願意在7月20日以前協商還款」，所以撤回管收聲請。

黃國昌批評，吳乃仁根本還沒還錢，只是表達願意協商還款，台糖就直接跪下，「吳乃仁錢都欠多久了，財產也都脫產完了，現在說要還錢，台糖膝蓋就軟了，到底是把人民當傻瓜，還是面對新潮流，只能唾面自乾？」

黃國昌說，每一塊錢都是人民的血汗錢，「絕對就不能這樣算了」，自己會要求民眾黨立院黨團究責台糖，持續要求行政部門積極向吳乃仁追討。