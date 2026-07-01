台糖撤回吳乃仁管收聲請 國民黨立委許宇甄：有人施壓影響態度？

民進黨新潮流大老、台糖公司前董事長吳乃仁因遭台糖求償1.7億元，法院裁定管收，但台糖撤回聲請，吳乃仁僅在看守所待12天就被釋放。國民黨立委許宇甄表示，如此「神速」的轉折，令人瞠目結舌，也讓全民不禁質疑，究竟是台糖追債的態度改變了，還是有人施壓影響態度？

許宇甄指出，依法追討債權是國營事業的職責，更是維護全民財產最基本的責任。台糖既然認為有必要向法院聲請管收，就代表依法有追償的必要；如今卻在短短12天內突然撤回聲請，讓整起事件急轉直下，前後矛盾、令人費解。台糖公司欠全民一個清楚交代，必須說明撤回聲請的法律依據、決策過程，以及是否受到任何外力影響。

許宇甄批評，賴清德總統過去曾以自己的政治生命替吳乃仁背書，如今面對台糖突然撤回聲請、社會質疑四起，更有責任向全民說清楚：總統府或行政院是否曾關切此案？是否有人介入協調？是否有任何政治壓力影響台糖決策？如果完全沒有，就應坦然公開說明，以昭公信；如果有，就更應誠實向人民交代。民主政治最重要的是透明，而不是讓社會充滿揣測。

許宇甄強調，台糖是國營事業，不是民進黨大老的人情銀行，更不是權貴可以討價還價的私人俱樂部。依法追債，不應因對象不同而有不同標準；更不能為了保住官位、顧及政治關係，就讓全民資產蒙受損失。如果債權依法存在，就應依法追到底，而不是半途撤回、自打嘴巴，讓人民對司法與國營事業的公正性失去信心。

許宇甄最後表示，人民真正不能接受的，不是吳乃仁獲釋，而是法律面前是否人人平等。如果一般民眾欠款，政府會如此輕易放手嗎？如果今天不是吳乃仁，而是一般老百姓，還會有相同待遇嗎？這些問題，民進黨政府不能迴避，台糖更不能裝作若無其事。唯有把真相說清楚，把責任講明白，才能挽回人民對賴政府與司法的信任。