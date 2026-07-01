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吊銷駕照還開車闖路跑賽道撞死9歲童 法院揭一路講手機判2年10月

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會2024年11月24日舉辦「伯立歐公益馬拉松」，一名9歲陳姓男童與父親參加路跑時，遭駕照已遭吊銷的楊姓男子駕車闖入封閉賽道撞擊、輾過，送醫傷重不治。彰化地方法院認定楊男駕照遭吊銷仍違規駕車，且行車時未注意車前狀況，依汽車駕駛人駕駛執照經吊銷駕車而犯過失致人於死罪，判處有期徒刑2年10月，可上訴。

判決指出，楊男因酒後駕車，駕駛執照於2024年5月遭吊銷，但同年11月24日上午仍駕駛自小客車上路。當天上午6時至10時30分，伯立歐公益馬拉松於彰化縣二林鎮儒林路二段實施交通管制，封閉道路作為賽道，不過案發路口並未設置禁止進入告示牌，也沒有交通管制人員引導。

法院勘驗行車紀錄器發現，楊男曾一度駛入管制區，並向交通管制人員詢問如何離開賽道，依指示右轉後，卻又因其他路口缺乏引導，再次駛回賽道。當天上午7時52分，他未隨時注意車前狀況，撞上陪同父親參加路跑的9歲男童，男童因中樞神經休克、顱顏重創及腦損傷出血，送醫仍宣告不治。

男童母親出庭時泣訴，事發一年多來每天都無法好好睡覺，「家裡每個角落都是兒子的身影，我兒子是我的精神支柱，我真的心很痛。」男童父親也表示，再多的賠償都換不回孩子生命，「我最希望的是被告被抓去關。」

法院指出，楊男明知駕照遭吊銷仍執意開車，且進入賽道後已知道路上有大量跑者，理應提高警覺、儘速駛離，卻仍未注意車前狀況，且案發前一路透過手機擴音與他人交談，駕駛習慣不佳。審酌其曾有酒駕前科、迄今未與家屬和解，但犯後坦承犯行、符合自首要件，依法減刑，判處楊男有期徒刑2年10月。

法院另認為，主辦單位未依交通維持計畫於部分路口設置告示牌及交通管制人員，未善盡交通維持義務，對事故發生也具有一定過失責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

二林鎮伯立歐公益馬拉松今天一名9歲男童跟著參賽的父母陪跑，被一輛汽車擦撞，頭部被輾過，送醫後不治。圖／民眾提供
二林鎮伯立歐公益馬拉松今天一名9歲男童跟著參賽的父母陪跑，被一輛汽車擦撞，頭部被輾過，送醫後不治。圖／民眾提供

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