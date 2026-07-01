違法採馬糞海膽！民進黨「馬公市民代表參選人」遭查獲 黨部發聲明

馬糞海膽今天凌晨0時起開放採捕，不過澎湖縣檢方在昨晚查獲有民眾趁黑夜偷跑下海採捕，6名嫌犯以潛水方式採捕馬糞海膽，違法採捕154顆海膽，其中1人爆出在民進黨澎湖縣黨部擔任黨職，今年獲民進黨提名參選馬公市民代表的遊憇小船船長項光照；民進黨今日下午火速發出聲明，稱全力支持司法調查，絕不護短，若屬實將依黨章處理。

澎湖縣政府為延緩野生馬糞海膽族群的枯竭速度，訂定每年9月至隔年6月是禁捕期，只有7、8月開放採捕和販售殼徑達8公分以上的海膽，若違規採捕、處理、販售或持有未達規定殼徑的馬糞海膽，可依漁業法處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科15萬元以下罰金。

澎湖地檢署主任檢察官陳書郁昨晚間會同農漁局、警察局、第七岸巡隊、澎湖區漁會及海保署等非法採捕小組進行馬糞海膽查緝行動，透過空拍機即時影像蒐證，搭配海上巡護船機動攔截，在白沙鄉金嶼南面海域查獲一艘自用小船搭載6人以潛水方式採捕馬糞海膽，現場人船押返馬公案山漁港，並扣有違法採捕海膽154顆。

澎湖地檢署檢察長吳怡明表示，昨晚6時31分查獲項姓被告等6人，在白沙鄉海域駕駛自用小艇在馬糞海膽禁捕期內違法採捕馬糞海膽154顆，空拍機拍攝清晰影像，當場人贓俱獲，嫌犯等人船由澎湖區漁會稽查船在一旁戒護隨行，返航出發港，交由馬公分局進行偵辦，6 人經檢察官訊問後，以違反漁業法第60條第2項，分別諭知交保3到6萬元。

根據臉書「老高漫談臉書專頁」，被查獲的6人中，「足跡號」小船的船長項光照在民進黨澎湖縣黨部擔任黨職，今年獲民進黨提名參選第一選區馬公市民代表，另有一名被捕的涉嫌人是項光照的親屬。

民進黨澎湖縣黨部今日發布聲明強調「全力支持司法調查，絕不護短」，堅持台灣生態保育與海洋永續發展，針對此個案，黨部全力支持執法單位依法查辦，以維護澎湖珍貴的海洋資源；民進黨向來以最高標準要求公職候選人操守和法紀觀念，「此案若屬實，其行為已違反本黨愛護鄉土之核心價值，待當事人陳述後，將依黨章相關規定處理」。

民進黨澎湖縣黨部表示，對於個別公職參選人涉違法爭議而造成社會觀感不佳深表遺憾，未來將持續強化公職參選人之法治觀念，並以行動落實民進黨對破壞生態行為的零容忍態度。

澎湖縣檢方在馬糞海膽禁捕期最後一天，查獲違法採捕現行犯6人，查扣馬糞海膽154顆，其中船長項光照在民進黨澎湖縣黨部擔任黨職，今年獲提名參選第一選區馬公市民代表。圖／澎湖縣檢方提供

澎湖縣檢方在馬糞海膽禁捕期最後一天，查獲違法採捕現行犯6人，查扣馬糞海膽154顆，其中船長項光照在民進黨澎湖縣黨部擔任黨職，今年獲提名參選第一選區馬公市民代表。圖／澎湖縣檢方提供

澎湖縣檢方在馬糞海膽禁捕期最後一天，查獲違法採捕現行犯6人，查扣馬糞海膽154顆，其中船長項光照在民進黨澎湖縣黨部擔任黨職，今年獲提名參選第一選區馬公市民代表。圖／澎湖縣檢方提供

澎湖縣檢方在馬糞海膽禁捕期最後一天，查獲違法採捕現行犯6人，查扣馬糞海膽154顆，其中船長項光照在民進黨澎湖縣黨部擔任黨職，今年獲提名參選第一選區馬公市民代表。圖／澎湖縣檢方提供