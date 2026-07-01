曬自拍照「愛撒嬌」惹議！陳匡怡反嗆台大學長遭求償300萬 判決曝光

「台大五姬」成員之一的女星陳匡怡去年在臉書粉絲專頁PO自拍照，入鏡的黃姓學長私訊要求撤照未果，陳匡怡陸續發表文章指黃私生活荒淫、「真的很變態」、「骯髒的垃圾」等語，黃求償300萬元，台北地方法院判決敗訴，陳匡怡免賠，可上訴。

陳匡怡2025年8月23日在粉絲專頁發在飯局的自拍照，並寫下「鬆鬆軟軟愛撒嬌」，黃的頭部也意外入鏡。黃多次透過私訊要求撤下照片未果，便在自己臉書發表「真是奇葩，兩年前吃一次飯也會有事，可能是需要媒體的關注吧」，聲明「我是無辜的廣告背板」等，媒體也有相關報導。

陳匡怡於2025年10月29日至隔年3月17日，在臉書發表多篇貼文，指黃根本「未婚」，並說「真遇到垃圾了，看看他的言行，想到他就想吐」、「他死了最好」、「真的很變態」、「骯髒的垃圾」等語。

黃認為陳匡怡恣意謾罵、侮辱及不實指控，是外界誤認他的人格品德不佳，嚴重毀損他的名譽、貶損社會評價及人格尊嚴，提告請求陳匡怡賠償300萬元，並移除相關貼文、在臉書連續張貼判決全文30日，權限設為公開。

陳匡怡反駁，她是針對媒體報導、黃先前對她的侮辱和誹謗性言論，才做的「意見表達」，且她是因黃先有挑唆、侮辱性言論，她予以澄清回應，不能認定她有侵權行為，請求駁回訴訟。

北院指出，陳匡怡發表的自拍照中，左下角雖然有黃，但占比範圍極小，且黃半臉、低頭，沒有明顯特徵入境，難認有辨識性。再者，陳匡怡是知名演藝人員，黃也是從事原桶酒進口代理，曾以蘇格蘭麥芽威士忌協會台灣分會長身分接受媒體專訪，也曾舉辦酒展以主持人身分和藝人共同受訪，也是公眾人物。

判決指出，雖然陳匡怡指黃「未婚」與事實不符，但兩人私訊對話期間，陳匡怡曾問黃是否因有配偶而對照片感到困擾，但黃沒有正面回答，認為陳匡怡以盡查證義務。

北院認為，本案爭議涉及肖像權爭議、男女交往份際及道德、媒體亂象等議題，屬於涉及公眾事務領域的事項，且兩人都是自願進入公領域的公眾人物，為保障言論自由，縱使陳匡怡言論讓黃感到不快，也難認有侵害名譽權的不法性，判決黃免訴，陳匡怡免賠。

陳匡怡。圖／翻攝自臉書