新犯保法施行三週年 法務部長：人與人的陪伴AI無法取代

犯罪被害人保護協會今與台灣高等檢察署舉辦「新犯保法施行三週年：從制度建構邁向溫暖的一路相伴」記者會，法務部長鄭銘謙表示，法律可以畫出保護邊界，但真正讓馨生人感受到被接住的，是人與人之間的同理與陪伴，是再先進的AI都沒有辦法取代的工作。

鄭銘謙說，法務部將督導犯保協會結合民間團體繼續推動溫暖而有感的柔性司法，讓正義真正落實在每一個被害家庭裡。

犯保協會表示，犯保協會專職工作人員由修法前70人現逐步擴充至184人，保護服務量能同步大幅提升；3年來，開案件數由2023年的2552件增加至2025年的3555件，成長39%；服務總人次由10萬110人次提升至26萬8318人次，成長146%。

此外，犯保協會持續建構完整的犯罪被害人支持網絡，透過與警察機關建立即時通報機制、與檢察機關深化案件合作，警察及檢察機關通報轉介案件占總收案件比例分別達到29.7%及54.7%，合計佔比84.4%，為犯罪被害案件最主要的來源。

犯保協會表示，依據犯保法結合地方政府社政、衛政、警政及勞政資源，建立窗口，共案服務，並結合法律、心理、醫療等專業人力資源，包含435位律師、172位心理師及62位醫護人員提供專業領域服務，並以「公私協力」模式，攜手相關民間團體讓犯罪被害人從案件發生、司法程序到生活重建，每一階段都能獲得完整支持。

犯保協會表示，士林分會服務的林俊豪先生，在遭逢摯親因殺人案件離世後，人生一度陷入低谷，在犯保協會一路陪伴下，逐步走出悲傷、重新整理生活，也希望透過自身經驗，鼓勵更多犯罪被害人及家屬走向未來。

犯保協會說，另一名對象是高雄分會服務的重傷犯罪被害人謝政憲先生及其父母。謝政憲原為海軍陸戰隊軍人，因重大車禍造成嚴重腦傷及多重創傷，歷經長時間住院、復健及手術治療，犯保協會一路陪伴，提供法律協助、醫療照護、心理支持及家庭關懷等服務，讓謝政憲一家人感受不必獨自面對未來。

犯保協會表示，未來會持續秉持「一路相伴」的核心精神，以更專業、即時、溫暖的服務陪伴每一位犯罪被害人及其家屬走過創傷、重建生活，讓司法保護不僅守護權益，更守護每一份重新出發的希望。

法務部長鄭銘謙。圖／記者王聖藜攝影