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吳乃仁欠1.7億...看守所待12天獲釋理由曝 和台糖達成「協商意願」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案入監，2015年出獄後面臨台糖求償1.7億元，吳6月11日遭台中地院裁定管收、解送至看守所；吳提起抗告期間內，因台糖、吳乃仁達成協商意願，經債權人台糖撤回管收聲請，中院6月22日依法釋放吳乃仁，吳僅在看守所待12天。

台中地院表示，吳乃仁遭裁定管收後提抗告，台中高分院受理並於6月22日訊問，債權人台糖公司委任具特別授權的訴訟代理人向法官表示 ，因債務人吳乃仁表明願意與債權人台糖公司協商，台糖因而當庭撤回管收聲請。

中院說，6月22日接獲台中高分院通知，因兩造已達成將於7月20日前協商的意願，債權人台糖撤回管收聲請，依法釋放吳乃仁。

全案源於，吳乃仁面臨台糖求償1.7億元，台糖向台中地院聲請對吳管收，台中地院囑託台北地院6月3日拘提吳未果，吳同月11日自行赴中院報到。

中院裁定指出，台糖多次聲請執行吳乃仁、春龍開發公司等債務人財產，但至2025年4月30日止，台糖僅受償3976萬3909元，尚未受償金額為1億7397萬7653元，吳乃仁僅執行750萬499元，並有出入高檔餐廳及搭乘百萬名車等逾越一般人通常程度之豪奢生活，卻遲遲拒不清償，聲請管收。

中院認為，根據台糖提出風傳媒、中國時報、三立新聞、FTNN及PCHOMEnews等新聞報導，照片確有吳乃仁在高檔餐廳出入情事。

中院審酌，對吳財產強制執行確已不足抵償債權，且無法發現吳應交付之財產，考量他屢次未遵期據實報告財產狀況、未提供擔保或履行，顯見他非「不能報告財產狀況」，6月11日裁定准予管收。

吳乃仁。圖／報系資料照
吳乃仁。圖／報系資料照

台糖 吳乃仁

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